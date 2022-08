Sin exclusividad y sin trabajo: Tras 30 años, protagonista de novelas acaba vetada de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Reviven la razón por la que una querida protagonista de telenovelas acabó sin contrato de exclusividad y además fue vetada de Televisa pese a sus más de 30 años de trayectoria en la televisión. Se trata de la reconocida actriz regiomontana Érika Buenfil, quien protagonizó los melodramas más entrañables de San Ángel y en 2008 fue despedida y perdió todos sus beneficios en la empresa por un escándalo.

Durante un tiempo la intérprete de 57 años llegó a ser considerada como una de las 'Reinas de las novelas' mexicanas pues causó furor con todos los proyectos que hizo al iniciar su carrera. Algunos de los melodramas más conocidos de Buenfil han sido Amor en silencio, Marisol, Tres mujeres, Así son ellas, Triunfo del amor, Amores verdaderos, Te doy la vida y más recientemente en Vencer el pasado.

Sin embargo, Érika no ha tenido un camino fácil en el mundo del entretenimiento y es que nadie se olvida de que ella fue despedida de Televisa en 2008 luego de que saliera a la luz quién era el padre de su único hijo Nicolás. Este lunes en el Canal de YouTube Chacaleo recordaron que la persona que provocó el veto de la guapísima mujer regia en la televisora fue Inés Gómez Mont, cuando está aún trabajaba para TV Azteca.

Resulta que en una transmisión del programa Ventaneando, la discípula de Pati Chapoy ventiló que Érika tuvo un amorío con el hijo del expresidente Ernesto Zedillo, presuntamente porque la esposa del sujeto era su amiga y le pidió sacar a la luz este escándalo: "El hijo de Érika Buenfil, Nicolás, es del señor Ernesto Zedillo Jr.", expresó Gómez Mont en aquel entonces y más tarde Buenfil salió a confirmar la noticia.

En 2008 Érika fue vetada por culpa de Inés Gómez Mont quien reveló el nombre del padre del hijo único de la actriz y la dejó sin trabajo", recordaron en Chacaleo.

Hace un tiempo la llamada 'Reina de TikTok' se entrevistó con Yordi Rosado y confirmó esta versión, pues aseguró que al día siguiente de que Inés filtrara detalles de su vida privada, en Televisa le dieron las gracias: "Al día siguiente (de que se reveló la noticia) tenía llamado de telenovela. Confirmé que (Ernesto) sí era el papá con Javier Poza y luego me cancelaron el llamado", explicó la también actriz de teatro.

En ese momento Érika, quien hace poco estuvo como conductora invitada del programa Hoy, también dijo que 'La Gómez Mont' no tenía ningún derecho en ventilar información privada de su hijo, pues solo a ella le correspondía. Además explicó el calvario que vivió luego de este escándalo y es que los productores le dejaron de dar trabajo por un tiempo: "Ya no me volvieron a llamar, para que me volvieran a dar trabajo fue horrible".

