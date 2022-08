Tras estallar por la filtración de su VIDEO de bodas, Jennifer Lopez y Ben Affleck vuelven a EU

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- El pasado domingo, 28 de agosto, Jennifer Lopez dio de qué hablar luego de que salió a la luz un video de ella, bailando en el día de su boda. Las imágenes de la famosa cantándole a Ben Affleck su nuevo tema musical, durante su fiesta de matrimonio en la finca de Georgia, no tardaron en dar la vuelta al mundo, motivo por el que la exesposa de Mark Anthony despotricó en redes sociales.

Y es que, según información brindada por la actriz de Selena, Sueño de amor, Experta en bodas y Cásate conmigo, todos los invitados a la fiesta habían firmado un acuerdo de privacidad, por lo que no tenían derecho a filtrar nada de lo que ocurriera en la celebración, incluso, medios como Page Six, People y TMZ llegaron a revelar que los ahora esposos se encargaron de decomisar los teléfonos de los asistentes para evitar que tomaran fotografías o captaran videos, acción que, claramente no funcionó.

Eso (el video) fue tomado sin permiso. Y quienquiera que lo haya hecho se aprovechó de nuestro momento privado. No sé de dónde lo están sacando todos porque teníamos ndas (acuerdos de confidencialidad) y les pedimos a todos que no compartieran nada de nuestra boda. Es nuestra elección compartir. Todo lo que publico en privado es de OnTheJLO y es para compartir con mis fanáticos. Esto es robado sin nuestro consentimiento y vendido por dinero", acusó Jennifer

A casi 12 horas del mal trago, el actor de La liga de la justicia y la celebridad de Nunca más, fueron captados de regresó en el aeropuerto Internacional de Los Ángeles, en su jet privado, esto después de que se marcharon a disfrutar de una rica luna de miel en Italia, sin la compañía de ninguno de sus cinco hijos. Tanto Ben como Jennifer lucieron atuendos coordinados que destacaban por tener colores en escala de grises, beige y canela, lo que les daba un aspecto bastante acogedor.

Jennifer Lopez y Ben Affleck en aeropuerto de Los Ángeles

Créditos: Page Six

Cabe señalar que, parece ser que las vacaciones le sentaron bastante bien al actor de Argot, quien lejos de tener una apariencia cansada y molesta, se dejó ver bastante feliz y descansado, lo que podría significar que esta segunda luna de miel le sentó mucho mejor que la de París, donde según mencionó una fuente, no se habría divertido debido al constante acoso de la prensa, quienes no dejaron de fotografiar a la pareja durante todo el viaje.

Fuentes: Tribuna