Tras terrible accidente y estar en prisión, actriz de Televisa se deja ver como nunca antes

Ciudad de México.- Este lunes, 29 de agosto, una afamada actriz de Televisa se dejó ver como nunca antes lo había hecho, ya que, se captó desde la cama, aunque su rostro se ve distinto a como se le conoció en el pasado. Se trata de Itatí Cantoral, una muy querida celebridad de San Ángel, quien debutó en los melodramas en el año 1991 con La pícara soñadora, a partir de entonces estuvo en distintas telenovelas como De frente al sol, Infierno en el paraíso, El alma herida, La mexicana y el güero, entre muchos otros.

Cantoral pertenece al grupo de estrellas que, no importa qué papel realice, siempre consigue robarse el corazón de la audiencia, un ejemplo de ello fue en su aparición en María la del barrio, donde dio vida a la entrañable 'Soraya Montenegro', en dicho melodrama sufrió un terrible accidente tras caer de un edificio. Pese a que Itatí dio vida a la villana de dicha telenovela, aún luego de dos décadas se le recuerda por este papel en específico.

Itatí Cantoral como 'Soraya Montenegro'

También se le ha visto realizar colaboraciones, encarnando a la misma 'Soraya', pero distintas producciones, como la vez que fue como invitada a grabar el promocional de la serie de Netflix, Orange Is The New Black, mismo que terminó por convertirse en viral y con el que pudo llegar a las nueva generaciones. Otro papel en donde uno de sus personajes se accidentó fue en Hasta que el dinero nos separe, donde hizo dupla con Pedro Fernández, dicha novela fue sumamente exitosa en el año que fue transmitida.

Luego de haber consolidado una extraordinaria carrera como actriz, la exesposa de Eduardo Santamarina publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram, donde se le vio como nunca antes y es que, la famosa aparecía acostada en una cama, con una mirada seductora, pero lejos de mostrarse con grandes cantidades de maquillaje, la estrella de Silvia, frente a ti, decidió mostrar un aspecto mucho más natural, ya que, su rostro lucía sin una gota de algún producto para la belleza, algo que en definitiva consiguió robarse el corazón de sus más de sus 2 millones de seguidores.

Fotografía de Itatí Cantoral en Instagram

Créditos: Instagram @itatic_oficial

Cabe señalar que si bien, Itatí Cantoral ha tenido alguna que otra aparición, como invitada, en diversos programas de Televisa, hoy por hoy, la famosa se encuentra realizando proyectos de manera independiente a la empresa de San Ángel, como muestra de ello se puede mencionar su trabajo en Donde hubo fuego, de Netflix y Papás por encargo, de Disney Plus. Parece ser que la famosa está explotando el poder de las plataformas de streaming.

