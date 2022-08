Tras vivir dolorosa pérdida y tener Covid-19, estrella de Televisa estalla frente a sus fans

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado mes de junio, una afamada estrella de Televisa tuvo que vestirse de luto después de que su abuelita perdió la vida, a las pocas semanas, esta misma famosa debió aislarse luego de contagiarse de Covid-19. Luego de haber pasado por todo aquello, la villana de telenovelas explotó frente a sus miles de seguidores en Twitter, después de, presuntamente, recibir una ola de críticas con respecto a su forma de vida.

Sí bien, Laura Zapata, es una de las actrices más icónicas que pasó por San Ángel, luego de que encarnó a diversas antagonistas en melodramas como Zacatillo, Rosalinda, María Mercedes, La Usurpadora y El bienamado, también es una de las famosas que ha tenido mayores polémicas y críticas por parte de los televidentes y algunos medios de comunicación, mismas que, tal parece, la habrían llevado al límite de su paciencia durante la mañana de este lunes, 29 de agosto, cuando despotricó en contra de sus retractores.

Según mencionó la también bailarina, mucha gente comenzó a ofenderla, luego de que acudió como invitada al canal de YouTube de Atypical Te Ve, conducido por el periodista, Carlos Alazraki, donde expresó su descontento con la administración del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hecho que le habría generado una serie de críticas por parte de los simpatizantes del mandatario.

Derivado de esto, la famosa hermana de Thalía no se quedó callada y estalló en contra de todos aquellos que la insultaron en redes sociales. Por medio de un hilo en su cuenta oficial de Twitter, la famosa aseveró lo siguiente: "Me acusan de racista y clasista por exponer mi pensamiento en el programa de Carlos Alazraki. De verdad qué nivel, les molestan las verdades y entonces la lluvia de insultos, los que siempre dicen y que si estoy amargada, vieja, fea".

Tal parece que una de las maneras de insultar a Laura estaban directamente vinculadas con Thalía, hecho que fue mencionado en diversas ocasiones, en el hilo de la famosa: "Qué si me paga la derecha, qué si vivo en la tribulación porque mi hermana Thalía se casó con un rico, que si soy de 'taraVisa' que si vivo un calvario porque mi hermana es más famosa que yo, qué no soy famosa porque hace años no hago nada".

Otra cosa que habría sido recordado por los detractores de Zapata fue el de su secuestro, hecho que ocurrió en el año 2002, ya que, en aquel entonces, la villana de novelas fue acusada de haber orquestado el crimen, aunque nada de esto fue comprobado por las autoridades; sin embargo, parece ser que aún es recordado por las personas que habrían insultado a Laura durante las últimas horas: "Y que mi secuestro yo lo orquesté para sacarle dinero a mi cuñado. De verdad una de vaqueros porque sigo en libertad. Escriban y desarrollen sus ideas sobre mi persona que los he traído como conejos deslumbrados y todo por exponer mi pensamiento".

Pese a esta serie de tuits, la exparticipante de MasterChef Celebrity mantuvo un tono irónico con respecto a la ola críticas que recibió y argumentó que, lejos de hacerla sentir mal, en realidad le causa gracia. La actriz finalizó su hilo agradeciéndole a sus detractores por hacerla en tendencia en Twitter. Por otro lado, sus fans parecen haberla apoyado, ya que, entre los comentarios se podían leer diversos mensajes de apoyo para la celebridad.

