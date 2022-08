¡Ya casi! Las 'hermanas Sanderson' vuelven con este personaje para el estreno de 'Hocus Pocus 2'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mes de agosto está por llegar a su fin y con ello una de las producciones más esperadas de Disney casi se estrena. Nos referimos a la cinta Hocus Pocus 2 que en países de hablahispana se conoció más como Abracadabra, filme que nos presentó a las 'Hermanas Sanderson' interpretadas por Sarah Jessica Parker, Bette Midler y Kathy Najimyy quienes con sus divertidas ocurrencias, hechizos y la manera en que se adaptaban al mundo moderno conquistaron a toda una generación, algo por lo que saberlas de vuelta en la pantalla chica ha provocado una gran expectativa.

Su regreso será mediante la plataforma Disney Plus el próximo 30 de septiembre y aunque ya hay un adelanto, los fanáticos de esta película se preguntaban qué fue de uno de los personajes más entrañables de la primera entrega, el cual se mencionaba, no estaría presente en esta nueva trama; no obstante, esto no será así pues gracias a una filtración de parte de la revista Entertainment Weekly se ha confirmado que 'Billy Butcherson', interpretado por Doug Jones sí será parte de esta cinta.

¡'Billy Butcherson' está de vuelta para #HocusPocus 2!", dice la publicación.

Este peculiar personaje no solo fue presentado como expareja de 'Winifred' y 'Sarah', sino que al principio parecía ser el villano y poco después el público terminó por aceptarlo al ser un aliado de los jóvenes que buscaban detener a las brujas. De ahí que la presencia de este 'zombie' fuera una de las más cuestionadas para la segunda parte de la cinta que servirá como preámbulo para las celebraciones de Halloween.

Jones ha cobrado relevancia en el séptimo arte pues gracias a su físico y su gran habilidad para la mímica, encarnar monstruos se ha vuelto en su especialidad, por lo cual no es de extrañarse que sea de los favoritos por Guillermo del Toro quien le ha dado la oportunidad de causar miedo gracias a personajes como 'El Fauno' o 'El hombre pálido' en la costa El laberinto del fauno; 'El Ángel de la muerte' en la cinta HellBoy II o 'El Hombre anfibio' para La forma del agua, por mencionar algunos.

