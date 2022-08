Adiós 'Hoy': Tras 14 años en Televisa, conductor pierde exclusividad y se une a 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un querido conductor del programa Hoy, quien empezó su carrera en Televisa hace 14 años participando en telenovelas luego de haber sido rechazado por TV Azteca, aparece enVentaneando. Se trata de Paul Stanley, hijo del famoso y fallecido presentador de televisión Paco Stanley. Como se recordará, Paul debutó en la televisora de San Ángel en 2009 en la telenovela Camaleones, sin embargo, ahora dio una entrevista exclusiva a la emisión de Pati Chapoy.

Stanley, quien además de ser conductor del programa Hoy ha participado en melodramas como Soy tu dueña, Un refugio para el amor, Porque el amor manda, Amor de barrio y Sueño de amor, se unió al matutino en el 2012, sin embargo, dos años después salió. En 2017 regresó y desde entonces se ha convertido en uno de los consentidos junto a Galilea Montijo, Andrea Legarreta y Raúl Araiza, además de que también ha estado en otros programas como Perdiendo el Juicio, ¿Cuál es el bueno? y Mi querida herencia.

Por este motivo, se creía que tenía un contrato de exclusividad con Televisa, sin embargo, ahora se sabe que no sería así pues dio una entrevista exclusiva al Ajusco. Y pese a que él mismo reveló que cuando quiso pedir trabajo ahí no le dejaron ni siquiera entregar papeles, ahora se unió a Ventaneando para pronunciarse sobre la broma que hizo Mario Bezares en TikTok, por la que es acusado de haberse burlado de la muerte de su padre. Como se recordará, Bezares estuvo preso un año y medio luego de ser acusado del asesinato de Paco.

Notablemente molesto, Paul reaccionó frente a las cámaras de Ventaneando a la broma que hizo Bezares en TikTok en torno al asesinato de su padre en 1999 en una taquería de la CDMX. "Familia, voy al baño", dice Bezares en el video. "No... te seguimos", contestan todos, haciendo alusión a la vez que Paco fue asesinado después de que Bezares se parara al baño, motivo por el que se convirtió en sospechoso.

"Me parece muy desagradable que haya hecho eso el señor ese. Jugar con la muerte de mi padre, su amigo como él decía, me parece una bajeza total. Por otro lado, entre broma y broma lo dejamos ahí y por otro lado deja pensar muchas otras cosas porque también cuando pasó todo eso, ellos no salieron inocentes, salieron por falta de pruebas por lo que hay que tener cuidado con lo que uno hace. Eso habla más de la persona que es, más que de nosotros", comentó Paul.

"Sí me molesté... ¿para qué contestar? pero sí fue una bajeza", añadió. Y sobre la serie que planea hacer Bezares sobre lo que pasó tras la muerte de Paco, dijo: "¿Creo que ya la empezó a hacer en TikTok no? habrá que ver si él cuenta la verdad de las cosas. Como hijo te quedas con la incertidumbre después de tantos años de no saber quién fue o qué pasó ¿no? Pero bueno aprendes a vivir con ese dolor y luego sacan esas cosas. La gente habla mucho pero este brother es la persona menos indicada para hacer estas bromas", finalizó.

