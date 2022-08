Adiós 'Hoy': Tras 27 años en Televisa, Galilea Montijo se despide y 'renuncia' al borde del llanto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que el pasado 29 de julio Galilea Montijo impactara a todos al anunciar que abandonaba el programa Hoy en vivo luego de 15 años al aire y 27 años en las filas de Televisa, ahora reaparece en el matutino con un fuerte mensaje en el que habla muy conmovida de su salida de la emisión. Este miércoles 3 de agosto que Hoy cumple 24 años al aire, la tapatía se sinceró sobre su salida del programa en medio de rumores de que ya perdió exclusividad y se irá a Estados Unidos.

La presentadora de 49 años reapareció mediante un video que grabó antes de salir de vacaciones por varias semanas, por lo que el público se sorprendió al verla de nueva cuenta al aire. Con unas emotivas palabras, Montijo recordó su paso por el matutino y todo lo que ha vivido durante sus 15 años ahí, además de sincerarse sobre su eventual salida, confirmando así que sí está en sus planes el abandonar de forma permanente la emisión.

"Como saben estoy de vacaciones, pero no quería dejar pasar este momento para felicitar tantos años de Hoy. Gracias a ustedes por su preferencia, a todo el equipo y cada uno de los productores y al equipo que ha pasado y lo mucho que significa para mí", dijo conmovida. "En Hoy he compartido muchas experiencias con ustedes. Buenas, malas, risas, lágrimas... ustedes han sido parte importante de mi vida", dijo a manera de despedida.

Aquí me vieron crecer en muchos sentidos, me casé, fui mamá... he hecho amistades entrañables. Nos hemos vuelto una familia, confidentes, nos ayudamos los unos a los otros. más allá de lo que pueda decir, hemos hecho un gran equipo".

Incluso, la tapatía recordó un bochornoso momento, pues cuando hacían 'La Escuelita de Hoy', confesó que estaba embarazada, por lo que la producción tuve que hacerle una abertura especial para su panza al pupitre que usaba: "Fue muy chistoso porque quise agarrar el libreto que se me cayó y caí con todo y panza. Fue muy chistoso, me reí muchísimo porque no podía controlar y me hice pipí de la risa", confesó entre risas.

Por otro lado, se volvió a poner sentimental al dedicar unas palabras de agradecimiento: "Agradezco a todos porque he aprendido mucho de ustedes", dijo para luego mencionar individualmente a sus actuales compañeros del matutino Andrea Legarreta, Paul Stanley, Raúl Araiza, Tania Rincón, Andrea Escalona y Arath de la Torre. "Saben que los adoro y siempre los voy a llevar en el corazón", comentó con los ojos llorosos.

Finalmente, Gali dejó en shock al confirmar que sí abandonará Hoy, aunque no especificó cuándo. Pese a que ha negado que la hayan despedido ejecutivos o que ella saldrá de forma permanente la emisión, Gali no pudo evitar confesar que sí lo hará eventualmente, ya que cree que los ciclos se cierran, además de que circulan rumores de que luego de perder su contrato de exclusividad, se mudaría a Estados Unidos y trabajaría en Univisión, aunque no se ha confirmado nada.

"El día que ya no esté en Hoy lloraré muchísimo porque claro, todos los ciclos se cierran. Yo siempre estaré muy agradecida con cada uno de ustedes, siempre formarán parte de mi vida", anunció, además de cerrar su mensaje con unas palabras a las hermanas Rodríguez, quienes han sido productoras desde 2018: "Y a ti jefa, también, a Magdita donde quiera que esté. Gracias Magda por estar presente todos los días y a ti Andy gracias por la confianza, lo has hecho increíble, estoy muy orgullosa de ti y te mereces este año nuevo que comienza", finalizó.

Fuente: Tribuna