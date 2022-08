Adiós Televisa: Tras dejar las novelas y hundir a Legarreta, exconductor de 'Hoy' llega a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico actor y conductor, quien fue uno de los máximos galanes de telenovelas de Televisa hace varios años, reapareció en el matutino de la competencia Venga la Alegría luego de que él formó parte del programa Hoy. El famoso ha estado en pleito con varias personalidades del medio y una de ellas es Andrea Legarreta, a quien acusó de acostarse con ejecutivos de la empresa.

Se trata del controversial mexicano Alfredo Adame, quien protagonizó entrañables melodramas de San Ángel como La fuerza del amor, Yo no creo en los hombres, De frente al sol, Más allá del puente y Retrato de familia, sin embargo, lleva desde 2018 sin actuar y su último proyecto fue Por amar sin ley. Desde entonces el histrión se ha mantenido vigente en el medio artístico debido a sus escándalos y declaraciones.

Se cree que en la actualidad el exesposo de las actrices Marypaz Banquells y Diana Golden podría estar vetado del programa Hoy y quizás hasta de Televisa por los fuertes insultos que hizo a Legarreta. El polémico actor de 64 años aseguró que su excompañera del matutino de supuestamente le fue infiel a su esposo Erik Rubín con un alto mando de la empresa y la llamó "Primera dama de Televisa". Por su puesto, Andy se defendió de estas declaraciones y aseguró que Adame estaba mintiendo.

Yo no puedo permitir que un resentido social, misógino, mitómano, violento contra todo lo que lo rodea, quiera ensuciarme como mujer y profesional a base de MENTIRAS", dijo entonces.

Tras no conseguir empleo en Televisa y meterse en nuevos escándalos, el año pasado Adame emigró a la televisora del Ajusco y firmó su primer contrato para trabajar con ellos en el reality Soy famoso ¡sácame de aquí!. Durante toda su participación en el programa, el exgalán de novelas siempre dio de qué hablar, sin embargo, consiguió llegar hasta la final y logró coronarse como 'Rey de la Jungla' de la primera temporada.

Durante la mañana de este miércoles 3 de agosto, el actor mexicano reapareció en la señal del Canal Azteca Uno a través de una entrevista que dio al programa VLA donde reaccionó a la reciente broma que le hizo el polémico youtuber Rey Grupero, quien le colocó una enorme lona en la entrada de su casa con su número de teléfono, en la cual ofrecía clases de karate a nombre de Adame.

Extraordinariamente idiotas, ni risa me dio. Lo que si me hizo enojar es que otra vez vuelven a publicar mis teléfonos", dijo Adame al iniciar la plática.

Le hacen pesada broma a Alfredo Adame

Asimismo, Alfredo comentó que no planea tomar acciones legales ante esta invasión a su privacidad pues considera que las autoridades mexicana nunca toman cartas en el asunto y lo único que él lograría es regalarle publicidad: "No voy a hacer nada porque no sirve de absolutamente nada. Para que les doy cinco de fama conmigo, para que les doy mis reflectores a esta bola de muertos de hambre".

Cambiando un poco de tema, el también histrión de teatro explicó que no volverá a buscar a sus hijos menores, Diego, Sebastián y Alejandro, porque él ya trató de acercarse a ellos y presuntamente lo ignoraron por influencia de Marypaz: "De mi parte no vuelve a ver ningún intento de absolutamente nada". Y tan ofendido está con sus tres herederos que Alfredo ahora planea adoptar a un adolescente para criarlo:

A lo mejor hasta adopto un niño, en algún momento lo he llegado a pensar. Yo creo que niño, porque las niñas necesitan más cuidado, aunque son más cariñosas con el padre y todo".

