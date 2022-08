Adiós 'Ventaneando': Tras 28 años en TV Azteca, Chapoy sale del aire y manda recadito a ejecutivos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y controversial conductora Pati Chapoy, quien lleva más de 28 años en las filas de TV Azteca, abandonó la conducción de su programa Ventaneando en medio de rumores que apuntan a que no tiene la mejor relación con los actuales ejecutivos del canal. Su ausencia en el vespertino de espectáculos ha despertado las dudas de los televidentes y algunos ya especulan que se podría tratar del adiós definitivo.

Desde la tarde de ayer lunes 1 de agosto la especialista en espectáculos no apareció a cuadro en el programa que ella misma creó y se pudo ver que dejó al querido Pedrito Sola al frente de esta emisión mientras que Daniel Bisogno es el segundo al mando. Al público le llamó mucho la atención que Pati no asistiera a trabajar justo en el día que anunciaron que Sandra Smester dejaba el canal, pues hay que recordar que se cree que ellas no tuvieron una buena relación.

Elenco de 'Ventaneando'

Existió el rumor de que Chapoy no quería a la ejecutiva porque fue muy cercana a Alberto Ciurana (qepd), con quien ella tuvo un pleito hace muchos años debido al tema de la crestomatía. Presuntamente la líder del programa Ventaneando nunca estuvo de acuerdo con las decisiones que tomaron Smester y el fallecido comunicador y supuestamente tampoco le agradó el rumbo que le dieron a la programación de la empresa del Ajusco.

En medio de toda la controversia, Pati reapareció hace algunas horas y a través de su cuenta de Twitter le envió un fuerte mensaje a sus jefes, no obstante, hay que resaltar que no se trata de nada negativo. Resulta que este martes 2 de agosto Azteca está celebrando su 29 aniversario y como era de esperarse, la periodista no dejó pasar la oportunidad de celebrar ya que ella es una de las pioneras en la televisora.

¡Parece que fue ayer! Felicidades a todos los que han hecho posible llegar a los primeros 29 años @RicardoBSalinas @SalinasBenjamin", escribió Pati.

Tras felicitar a sus jefes de TV Azteca en esta importante fecha, Chapoy resolvió la duda de porqué no está acudiendo a trabajar a Ventaneando y causó furor. Mediante su cuenta oficial de Instagram, la experimentada periodista presumió que está disfrutando de unas vacaciones familiares y mostró que llevó a su nieta Lara, quien es hija de su hijo Pablo, a un parque de diversiones de Disney. Hasta el momento se desconoce cuándo Pati se reintegrará a Ventaneando.

Pati está en un parque Disney con su nieta Lara

