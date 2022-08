Bomba en Televisa: Irina Baeva llega a 'VLA' y confirma que no habrá boda con Gabriel Soto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica actriz rusa Irina Baeva dejó sin palabras a todos sus admiradores y fans de Televisa debido a que en una reciente entrevista con el programa Venga la Alegría confesó que su boda con Gabriel Soto de nueva cuenta fue cancelada y detalló que ahora ya no tienen fecha para casarse. Como se sabe, el enlace matrimonial de esta pareja se ha tenido que retrasar en varias ocasiones.

Durante lo que va de este 2022, la villana de telenovelas como Soltero con hijas y el experimentado actor de 47 años se han enfrentado a fuertes escándalos, de los cuales salieron bien librados y fortalecidos. Una de las polémicas que más llamó la atención del público fue cuando Soto se reencontró con su exnovia Martha Julia en las grabaciones de La Madrastra y esto dio pie a que se comenzara a especular una reconciliación.

Al final de cuentas, todo quedó en simples especulaciones y la misma Baeva confesó que confiaba plenamente en su prometido, con quien inició un noviazgo en 2018 justo después de que él anunció su separación de Geraldine Bazán. Sin embargo, hay que recordar que la famosa exactriz de TV Azteca siempre señaló que el padre de sus dos hijas la engañó y que su amante fue la actriz nacida en Moscú, Rusia.

Gabriel entregó el anillo de compromiso a Irina desde octubre del 2020, pero desde entonces han tenido que estar aplazando la fecha de su boda y ahora fue la misma novia quien destapó que su enlace está cancelado. En una entrevista con diversos medios de comunicación en el Aeropuerto, la guapísima mujer de 30 años confesó que ella y el galán de telenovelas como Te acuerdas de mí no se casarán este año como lo tenían pensado.

Un tanto incómoda porque le volvieran a preguntar sobre el tema, Irina respondió tajante: "Mira, ahorita las circunstancias no nos lo permiten, el tema de la boda ya lo hablamos mucho y no tengo nada más que decir... tendrá que ser en el momento que tenga que ser". En primera instancia los famosos habían suspendido su boda para finales de año, sin embargo, ahora se espera que se conviertan en marido y mujer hasta el próximo 2023.

En una entrevista con Televisa Espectáculos, Soto declaró que la razón por la que no se casará con Baeva en los próximos meses es porque su familia no quiere salir de Rusia debido a la situación que viven en ese país: "Todo se puso en pausa por la guerra que hay ahorita, pues los papás de Irina no pueden venirse para acá. Ella habló con su papá y él le dijo que de aquí a un año definitivamente no se iba a poder, así que seguramente será el año entrante. No es tanto que no puedan viajar, sino que la situación está muy incierta y no quieren arriesgarse".

Gabriel Soto protagonizará nueva novela

