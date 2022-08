Defiende su boda: Tras atacar a su propia madre, famosa cantante arremete contra a la Iglesia

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- La cantante de pop Britney Spears continúa celebrando el hecho de por fin haberse convertido en la esposa de Sam Asghari con quien estuvo más de un año comprometida, enlace nupcial que se hizo en la mansión de la intérprete de Toxic o Baby, one more time debido a que una iglesia católica le negó el acceso y, por ende, la posibilidad de realizar la boda, acción que la llevó a exhibir en redes sociales el templo donde ella buscaba tener su 'happy ending'.

A través de la red social Instagram, la cantante publicó una fotografía de dicho templo en el marco en que celebró dos meses de casada, instantánea que acompañó con el mensaje: "Aquí es donde originalmente quería casarme durante Covid !!!!", lo cual fue motivo para que sus millones de seguidores se preguntaran la razón por la cual el enlace no se realizó en dicho lugar.

La cantante y bailarina explicó que cada domingo tenía el deseo de ingresar al templo pero la crisis sanitaria por Covid-19 lo mantuvo cerrado, de ahí que al fijar la fecha de la boda, esta fuera su primera opción para dar el 'sí, acepto' aunque el personal de la iglesia le mencionó que para poder hacerlo, era necesario que profesara la religión, cosa que on hace y que de manera automática, la llevó a buscar otro lugar para la ceremonia.

"Luego, 2 años después, cuando quería casarme allí, ¡dijeron que tenía que ser católico y pasar por la PRUEBA!", escribió.

De inmediato, algunos internautas le mencionaron que casarse en un templo católico o de cualquier otra religión, es solo para los creyentes que la profesan, no es solo elegir un lugar para hacerlo como si nada sucediera, mientras que otros se sorprendieron por el hecho de notar que a la cantante le importaba algo como la religión, pues su comportamiento hacía pensar que no tenía preferencia por alguna; sin embargo, ella no dio réplica a ningún comentario.

"¡Giiiirrll esto es un LÍO! Para casarse en la Iglesia Católica, sí, tienes que ser católico, no es solo un lugar al azar", explicó un seguidor.

Cabe destacar que luego de un momento, la denominada 'Princesa del pop' borró la publicación, algo que suele hacer cuando termina de atacar a un sitio o persona como pasó con los reclamos a su madre, Jamie Spears a quien el pasado lunes 25 de julio le recriminó el hecho de haberle dado la espalda cuando la internaron en un hospital psiquiátrico, al tiempo que le reprochó el haber hecho uso de su casa en la playa y pese a ello, preferir al resto de su familia.

