Divorciada y sin trabajo: Tras quedar en la ruina, actriz de Televisa vende ropa para sobrevivir

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora, quien ha estado durante 20 años en Televisa pero perdió su contrato de exclusividad en 2016, aparece en el programa Ventaneando de TV Azteca para confesar qué tuvo que hacer para salir adelante en cuestión económica mientras estaba enferma de Covid-19 y no tenía trabajo en la televisión. Se trata de la guapa Sugey Ábrego, quien ha participado en telenovelas como Clase 406, Rebelde, Destilando Amor y De que te quiero, te quiero.

La mexicana, quien también ha sido conductora y el año pasado estuvo concursando en Las Estrellas Bailan en Hoy en el matutino Hoy y el programa Matutino Express donde daba la sección del clima, enfrentó un duro y muy tormentoso divorcio hace unos años que la dejó con deudas y la hizo caer en una profunda depresión, además de que se enfrentó a la dureza de la soledad durante la pandemia. Ante la crisis económica y la falta de trabajo, Sugey tuvo que recurrir a otras formas de hacer dinero.

Sugey Ábrego

La veracruzana de 43 años apareció en el programa Ventaneando y reveló en entrevista exclusiva que luego de enfermarse de Covid-19, el virus la llevó a aislarse por unas semanas y debido a esto su economía se mermó, por lo que si no fuera por su negocio de vender su ropa íntima en línea, no sabe cómo hubiera sobrevivido. Sí, pues Sugey publica contenido subido de tono en una conocida plataforma y hasta vende su lencería usada a quiene estén interesados.

"Agradezco a mi negocio de venta de prendas que uso porque eso me ha mantenido, enferma antes y después. Así que sí te puedo decir que es un gran negocio. 150 dólares y sí me los compran así que les puedo decir que huelo muy rico", dijo sin pena alguna. Además, agregó que tiene seguidores que compran su ropa desde todo el mundo: "Todos los lunes hago un Live en lencería y la prenda que yo uso la pueden adquirir... tengo hasta seguidores de la India".

Además, Sugey reveló que sin ofenderse, acepta todos los cumplidos de los caballeros que la siguen: "Me llaman la MILF... que sé lo que significa. Tengo muchos jóvenes de 25 a 34 años que me dicen '¿eres conductora? ¿dónde te puedo ver?' es padre que otras generaciones me estén buscando así que espero que conductores también me hablen". Y al ser cuestionada por los reporteros sobre qué significa MILF, pidió buscarlo en Google y solo dejó muy claro que quiere verse "como una señora muy antojable".

Fuente: Tribuna