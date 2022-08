Expareja de Johnny Depp confirma que el actor le dio sedantes antes de tener intimidad

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- La polémica en torno a la vida del actor Johnny Depp parece no tener fin y es que recientemente se difundió un documento en donde una de sus exparejas narró cómo fue el primer encuentro íntimo entre ambos, situaron que ha generado polémica debido a que ahí se manifiesta, le ofreció un sedante a modo de él buscar tener el control de la situación, lo cual podría generar un nuevo escándalo que opaque su retorno a los escenarios.

Se trata de la actriz Ellen Barkin de 68 años de edad quien en la década de los 90 sostuvo una relación con el protagonista de la saga Piratas del Caribe y de cintas como Charlie y la fábrica de Chocolates o El joven manos de tijera, actriz que se suma a la lista de personalidades con las que el actor de 59 años se dejó ver en público aunque con quien llegó al altar fue con Amber Heard a quien le ganó un juicio por difamación.

El documento anteriormente mencionado, asegura que el histrión le ofreció Quaalude a Barkin, nombre con el que el sedante es conocido en Estados Unidos y el cual ella ingirió una hora antes que el actor le propusiera tener intimidad, declaraciones que pudieron haberse incluido en el juicio mediático entre la co-protagonista de Aquaman y el actor, pruebas que dicho sea de paso, los abogados del actor pidieron descartar como ocurrió con los mensajes entre él y el cantante Marilyn Manson.

Fue la expareja del actor la que narró a los abogados de Amber Heard de 36 años que ambos se conocieron en 1990 y su relación inició como una amistad; sin embargo, una década después la relación se rompió debido a que argumentó el actor le lanzó una botella de vino mientras estaban juntos en la habitación de un hotel, momento en que la relación dejó de ser platónica para ser de índole sexual.

"Él siempre estaba bebiendo, o fumando un porro (…) El Sr. Depp arrojó una botella de vino… en la habitación de un hotel en Las Vegas mientras filmaba 'Miedo y asco'".

Al ser cuestionada sobre cómo era el actor en el ámbito amoroso, Barkin manifestó que la inicio él era muy cariñoso; sin embargo, durante el rodaje de la cinta ¿A quién ama Gilbert Grape? Su actitud con los asistentes era diferente; incluso, se refería a uno de ellos como 'cerdo', lo que comenzó a generarle molestias a ella. "Su asistente. Personas que trabajarían en la película, tal vez en lo que él consideraría una capacidad inferior a la que él desempeña. Solo hay un mundo de violencia", dijo la actriz de 68 años a los abogados de Amber Heard.

Al difundirse estas declaraciones, los abogados de la co-protagonista de Aquaman buscarán que el recurso de apelación tenga efecto, pues en estos documentos, Ellen Barkin reconoció que la mayoría de los abusadores suelen ser encantadores y precisamente, Johnny Depp lo es, frase que se ha sumado a las que Heard dijo una vez que subió al estrado a declarar en contra de su expareja a quein le pidió la cantidad de 100 millones de dólares.

Por su parte, el equipo legal de Johnny Depp no se ha pronunciado al respecto ya que Camile Vasquez, abogada del actor, declaró ante los medios que su siguiente movimiento legal era apelar la apelación, aunque suene algo redundante, que los abogados de la contraparte habían metido en la Corte de Virginia, por lo que ellos consideraron, se trata de un asunto cerrado que no debería ser eliminado, de ahí que ya no tienen interés en regresar a los juzgados.

