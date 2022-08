¿Infiel a Erik Rubín? Filtran polémico VIDEO de Andrea Legarreta en la cama con galán de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras 22 años de matrimonio con Erik Rubín, filtran en redes sociales un video inédito de la conductora del programa Hoy Andrea Legarreta en la cama con un famoso galán de Televisa y causa furor. ¿Fue infiel al exTimbiriche? ¿Se divorcian? No, sino que en redes del matutino, que hoy cumple 24 años al aire, publicaron una grabación nunca antes vista de la primera vez que el actor y conductor Raúl Araiza llegó al programa Hoy y se exhibió ¡en pijamas y en la cama con Legarreta!

Y es que como se recordará, el matutino antes tenía una sección llamada 'En Pijamas', donde Legarreta entrevistaba a los famosos que asistieran al programa en la cama. En esa ocasión le tocó al 'Negro' Araiza, quien lleva ya 14 años en Hoy. El famoso actor y presentador tiene más de 35 años de carrera en Televisa y aunque no pudo estar en el aniversario del matutino esta semana porque se encuentra de vacaciones, en la emisión recordaron el momento en el que se incorporó.

En la sección, que habría sido grabada alrededor del año 2007-2008, cuando Legarreta llevaba apenas unos años de casada con el padre de sus hijas, la conductora presentó a su compañero de la siguiente manera: "Es un morenazo, trae barba de candado y forma parte del elenco de una pareja con ángel... es ¡Raúl Araiza!". Acto seguido, Araiza salió desde abajo de las sábanas, provocando las risas, aplausos y suspiros de todos en el foro.

"Ahora que estamos en la cama, ¿cómo te gusta dormir Raulito?", le preguntó Andrea, quien lucía irreconocible al igual que él. "Yo duermo con bermudas, bóxers, ahorita lo que traes, y una camisa vieja medio rota... que mis hijas me están brincando encima de mí y me ensucian", confesó entonces. Tras el breve clip, regresaron al foro y conductores quedaron impactados por cómo lucían de jóvenes y atractivos los dos. Incluso, Paul Stanley quedó 'flechado' por su amigo 'El Negro'.

"En la noche sí te doy mi celular y todo", dijo entre bromas. Por otro lado, Pedro Prieto elogió a Andrea y pidió retomar la sección: "¿No podemos retomar esa sección de Pijamas por favor? Digo, no sé, Andrea te ves muy bien", le dijo sonrojándola. Finalmente, Arath de la Torre recordó que Legarreta incluso lo entrevistó a él también hace varios años, pues como se recordará, Andrea lleva más de 20 años en la emisión. "Andrea, antes de entrar a 'Hoy' me acuerdo que me entrevistaste en la cama en pijamas", concluyó.

Fuente: Tribuna