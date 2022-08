'La Casa de los Famosos': Eliminan a problemática estrella y se queda con el quinto lugar

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- Luego de la sorpresiva salida de Laura Bozzo el pasado lunes de La Casa de los Famosos, se informó que en la recta final habría un expulsado más este miércoles. Debido a esto, en la reciente gala se reveló que Daniella Navarro es la última expulsada del reality show en el que varios famosos vivieron encerrados durante más de 2 meses y protagonizaron peleas, romances y más.

La actriz venezolana que había dado de qué hablar por sus constantes riñas con varios de sus compañeros salió eliminada este miércoles 3 de agosto de la segunda edición del programa de Telemundo gracias a la votación del público, quedando fuera de la competencia. Durante buena parte del reality los votos la favorecían, algo que mantuvo a lo largo de los 85 días en la casa.

También se vinculó sentimentalmente con tres de sus colegas, con todo y que más de una vez habló mal sobre la vida sentimental de otras compañeras dentro de la casa, como Ivonne Montero y Laura Bozzo, siendo esta última con quien tuvo una amistad que se terminó desmoronando. Incluso, Alicia Machado defendió a Navarro, luego de que la peruana estalló contra ella y realizó una serie de críticas durante una entrevista.

La venezolana quedó en quinto lugar

La 'Señorita Laura' expuso algunas situaciones que tuvo con los participantes, entre ellas declaró que Daniella la utilizó durante 3 meses, aunque llevaban una buena relación, e incluso la actriz la llamaba mamá, al final no fue una amistad sincera, además reveló que tuvo presuntos momentos íntimos con otros concursantes.

Ante esto, Machado, quien fuera la ganadora de la primera temporada del programa, externó algunas palabras para la concursante, a través de una transmisión en vivo en Instagram.

"Quiero mandarle un gran abrazo de hermana, de madre y de mujer a mi querida Daniella Navarro. A mí no me importa que la señora me ataque, ya lo ha hecho, lleva años atacándome, dice que yo no tengo talento, que quién sabe con quién me revolqué… El mismo discurso que tiene la señora lo sigue teniendo a sus 72, 73 años”, dijo.

La exreina de belleza (1995) agregó que siente pena por los comentarios de Bozzo porque considera que lo más maravilloso para una mujer es reinventarse, adaptarse a las nuevas generaciones y al empoderamiento femenino: "No es nada más andar por ahí, por la vida mentándole la ma… a todo el mundo y que pase el desgraciado, eso no es ser una mujer empoderada".

Fuente: Tribuna