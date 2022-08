La corrieron por "ruca": Tras pleito con Chapoy y cirugías, exconductora de TV Azteca llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora, quien inició su carrera en TV Azteca y culpa a Pati Chapoy de su fracaso en la empresa, regresó a la pantalla de Televisa luego de haber sufrido un duro despido "por ruca" debido a que este miércoles fue invitada especial del programa Hoy. Se trata de la guapísima Adriana Riveramelo, quien esta mañana se unió a los festejos por el 24 aniversario del matutino.

La originaria de CDMX empezó su trayectoria artística en la televisora del Ajusco, donde le dieron la oportunidad de ser reportera del programa Ciudad Desnuda, sin embargo, la relegaron de su puesto luego de que saliera a la luz que tenía un amorío con el conductor Pablo Latapí, quien en ese momento estaba casado. Los ejecutivos le ofrecieron seguir en la empresa, pero no aparecer a cuadro, lo cual ella no aceptó y renunció.

Adriana asegura que este escándalo salió a la luz por propios compañeros de TV Azteca y culpó directamente a Chapoy y al equipo del programa de Ventaneando por revelar que era amante de Pablo: "Me acabaron en 'Ventaneando' por unas fotos. Un día me mandan por víper: 'A partir de mañana ya no te presentes en el programa, órdenes superiores'... Sergio Sarmiento me dijo que seguía en la empresa pero no podía salir a cuadro. Eso era lo que me gustaba y pues le di el víper y mi gafete y me fui".

Luego de esta terrible situación, la mexicana emigró a las filas de San Ángel, donde logró consolidar su carrera. Primero fue reportera de Hacer y deshacer y luego se quedó con la titularidad del programa La Botana (1997) al lado de Pepillo Origel. También pudo hacer su debut en la actuación y apareció en la novela Siempre te amaré (2000). Además se volvió muy conocida por haber formado parte de Matutino Express durante 12 años.

En una entrevista con Mara Patricia Castañeda, Adriana confesó que la despidieron de este noticiero de Foro TV de un día para otro con el argumento de que ya no estaba contemplada para los planes que se venían, sin embargo, para ella se trató de un tema de la edad: "Me dijeron que planeaban hacer cambios y yo ya no estaba contemplado dentro de ellos. Me dijeron que querían refrescarlo. No me dijo 'ruca' pero pues... en pocas palabras yo creo que sí por ahí iba", explicó.

Tras haberse retirado de Televisa durante los últimos años y recibir muchas críticas por su supuesto abuso de cirugías, la mañana de este miércoles Riveramelo volvió a la señal del Canal de Las Estrellas debido a que la producción de Hoy la invitó a contar cómo fue su experiencia siendo parte de este exitoso programa. Hay que recordar que ella conductora del matutino por dos años, del 2000 al 2002.

En una entrevista desde la sala de su casa, la presentadora de 51 años contó con mucha emoción a los televidentes que ella formó parte de Hoy Sábado al lado de Juan José Ulloa y explicó que su experiencia fue sumamente grata: "Estuvimos ahí un buen rato, conduciendo, divirtiéndonos, haciendo entrevista y creo que en Hoy la producciones siempre han sido muy nobles, muy profesionales. Incluso Adriana se atrevió a decir que este ha sido el mejor trabajo de su carrera:

A mí me encanta trabajar en vivo, creo que ¡caray! es o ha sido la mejor escuela que he tenido", finalizó.

Adriana Riveramelo vuelve a 'Hoy'

