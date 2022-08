¿La madre del año? Filtran AUDIO de Niurka hablando mal de sus hijos; los llama parásitos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La vida personal y artística de Niurka Marcos siempre se ve envuelta el polémica, ya sea por opinar sobre otros elementos del medio artístico o incluso por su manera de actuar delante de las cámaras; sin embargo, se ha filtrado un polémico audio en donde se expresa mal de terceras personas y, lo más alarmante es que se trata de sus propios hijos a quienes la cubana llamó "parásitos".

Fue a través del programa Chisme no like donde se escucha a la exAventurera hablar sobre la manera en la que ha educado a sus hijos Romina, Kiko y Emilio de quienes ha expuesto estar muy enamorada pero no por ello lamentó que no aportaran nada a su casa; incluso, destacó que los considera unos "huevones" o "mantenidos", calificativos que dejaron claro el porqué es considerada la 'mujer escándalo'.

"Dejé de consentir y podría decir egoístamente de comprar, porque uno no se da cuenta pero con tal de que todo el mundo esté feliz, es 'toma y vete de compras'. Yo cometí los aciertos de ponerle a mi hijo, Kiko, el mayor, cuando terminó la universidad, que no agarró ninguna de las carreras que le estaban ofreciendo en la Ibero, que te garantiza un trabajo, entonces yo lo ayudé dos años", dijo Niurka.

Conforme avanzan los seguidos de los audios filtrados, la cubana y exesposa del productor de Televisa Juan Osorio, remarcó que a su hijo mayor incluso lo ayudó a poner dos farmacias pese a que se opuso a elegir una de las carreras que la Universidad de ofrecía en donde podría obtener un trabajo, todo para que al final él optara por realizar un viaje por Europa haciendo que el dinero que había ganado se fuera "al caño".

Por ello, la vedette quien ahora mantiene una disputa con la actriz Cynthia Klitbo, declaró que comenzó a pedirles dinero para que entre todos aportaran para los gastos de una casa; incluso, reconoció que Emilio Osorio, su hijo menor, fue quien 'levantó la mano' para pagar desde el gas hasta el servicio de televisión de paga, lo que comenzó a orillar a sus hermanos a sumarse a esta 'coperacha'.

"Un día estábamos hablando, este año yo he tenido trabajo sólo para sacar para mis necesidades y no me dio para más, pero ciertamente ahí llegó la rebeldía, cuando empecé a decirles a los tres 'ya hay que aportar para la casa, ya están trabajando'. Emilio que es el más chiquito, que es el que más gana de los tres, '¿qué vas a pagar?' y me dice 'bueno, hago súper y pago el gas'. 'Romina tu pagas el Izzi y ¿Kiko tú que vas a pagar?'...", dijo.

Aunque las declaraciones fueron a modo de anécdota, la manera de expresarse de la cubana es lo que la lleva a generar controversia, actitud que en días anteriores su exesposo aseguró, ella no tenía pero ambos tuvieron que moldearle una nueva personalidad para llamar la atención de Carmen Salinas, quien entonces fungía como productora de Aventurera y era urgente que la volteara a ver a ella para darle el protagónico, de ahí que su personalidad de tornara más como actualmente la conocemos.

