"Me das asco": Tras dejar 'La Casa de los Famosos', Laura Bozzo llama hipócrita a Daniella Navarro

Ciudad de México.- La polémica dentro de La Casa de los Famosos está que arde luego de que Nacho Casano y Daniella Navarro confirmaran a sus demás compañeros que habían iniciado una relación sentimental justo a una semana de que finalice el reality. Luego de ser la última eliminada del programa, ayer martes 2 de agosto Laura Bozzo hizo fuertes declaraciones contra la venezolana y la tachó de "hipócrita" aunque fueron muy buenas amigas.

La expresentadora de Televisa declaró en la gala de Telemundo que se siente traicionada y ofendida porque la nacida en Caracas, Venezuela, se puso de novia con un hombre del que habló pestes durante todo el programa. Totalmente indignada y en cólera, la controversial peruana hizo fuertes declaraciones contra Daniella y la tachó de comportarse como una 'cualquiera' dentro de 'La Casa'.

¿Yo te falté el respeto? si tú te metiste en la casa con todos... ¡amor de condominio! qué hipócrita eres, me das asco ¡asco, asco!", gritó enfurecida.

Nacho Casano y Daniella iniciaron una relación

Frente a otros exintegrantes de esta segunda temporada, como Natalia Alcocer y 'El Potro' Caballero, Bozzo hizo fuertes declaraciones no solo contra Navarro pues volvió a poner en duda las preferencias de Nacho, pues como se recordará al actor lo acusaron de haberse metido con un productor de Televisa a cambio de un protagónico: "Laura en América logró lo que logró sin acostarse con ningún productor ni jefe ni nada ¿tú puedes decir lo mismo Nacho?, solo es pregunta", gritó.

Aunque la misma Laura había dicho que quería a Daniella como una hija, en esta ocasión señaló que nunca la debió considerar como su madre 'postiza' y volvió a ventilar sus intimidades ante las cámaras: "Te amé, te protegí, me defendí, saqué la cara por ti ¿cómo te atreves a ser tan desleal? a mí qué me importa que te hayas acostado con todos en la casa, yo no estoy pa' cuidarte mamá... ¡hipócrita! para mí estás muerta".

Sin embargo, Bozzo no fue la única que opinó esto sobre la venezolana de 38 años y la invitada del reality Yolanda Andrade también se le fue a la yugular. La presentadora del programa Montse&Joe se burló de Daniella por su baja estatura y la llamó "minion", además de que confesó que no le gustaría compartir algún proyecto con ella ya que le parece una persona desleal e indeseable:

La minion esta, Daniella que es una maleta, esa minion ahorita se va a prender pero vas a ver... el día de mañana nosotros como el gremio… ojalá que nunca me toque trabajar con esta mujer porque no lo haré", expresó mientras todos la ovacionaban.

Yolanda Andrade criticó a Daniella Navarro

Fuente: Tribuna