Adiós TV Azteca: Tras 14 años desaparecida, actriz rechaza protagónico y se retira de Televisa

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien lleva 14 años desaparecida de los foros de grabación, confirmó que aunque le han ofrecido varios protagónicos, ella no planea reincorporarse ni a Televisa ni a ninguna otra televisora y asegura que seguirá en el retiro. Se trata de la reconocida actriz Yadhira Carrillo, quien hizo su último melodrama en 2008 y se trató de Palabra de mujer.

En su más reciente encuentro con la prensa, la intérprete de 49 años detalló que varias empresas la han buscado para sus proyectos pero ella no quiere reincorporarse a la actuación mientras su esposo, Juan Collado, siga encarcelado. Yadhira inició su carrera en San Ángel en 1996 y ha participado en novelas como Te sigo amando, María Isabel, El privilegio de amar, El niño que vino del mar, La casa en la playa, Amarte es mi pecado, Rubí y El precio de tu amor.

A los cuantos años de retirarse, en el 2012, la también villana mexicana se casó por segunda vez con Juan Collado, quien había sido esposo de la actriz Lety Calderón y hasta tuvo dos hijos con ella: Luciano y Carlos. Carrillo regresó al 'ojo del huracán' hace 3 años cuando se reportó que el abogado había sido detenido en México por los presuntos delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

La tarde de ayer martes 29 de agosto la exconcursante de Nuestra Belleza México se reencontró con la prensa y los reporteros la volvieron a cuestionar si planea regresar pronto a las telenovelas, pero su respuesta sigue siendo la misma: No. La protagonista de Barrera de Amor comentó que la han estado buscando para varios proyectos tanto en Televisa, como Telemundo y Netfix, sin embargo, ella planea seguir al lado de su esposo.

Yo creo que ahorita no... me buscaron y les agradezco infinitamente pero no puedo hacer nada, tuve propuestas padrísimas, Netflix, Telemundo, protagonizar en Televisa, pero no, estoy con mi esposo".