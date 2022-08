Ciego y en silla de ruedas: Tras perder exclusividad en Televisa, galán llega a 'Hoy' con protagónico

Ciudad de México.- Un reconocido galán de telenovelas, quien desde hace unos años perdió su contrato de exclusividad en Televisa, reapareció en el programa Hoy este martes 30 de agosto y confirmó que vuelve a la televisora como protagonista de un nuevo melodrama. Se trata del querido actor mexicano Jorge Salinas, quien anunció que se integra a la producción de Lucero Suárez Perdona Nuestros Pecados.

El histrión es reconocido por haber participado en entrañables novelas como Tres mujeres, Mariana de la noche, La esposa virgen, Fuego en la sangre, Mi corazón es tuyo y Pasión y poder, por mencionar algunas, pero sin duda alguna uno de sus proyectos más emblemáticos fue La que no podía amar al lado de Ana Brenda Contreras. Aquí tuvo que dar vida al malvado 'Rogelio Montero', un hombre quedó paralítico por un accidente y vive amargado en su hacienda.

Lastimosamente tras años de finalizar este melodrama, el actor de 54 años empezó a tener problemas de salud y también acabó en silla de ruedas y con bastón en la vida real ya que no podía caminar bien. El esposo de la guapa actriz Elizabeth Álvarez atravesó diversos problemas de salud en la espalda y se sabe que requiere de una cirugía en la columna para poder aliviar sus molestias. Además años atrás subió 20 kilos y fue captado irreconocible.

Durante el 2018 Jorge perdió su contrato de exclusividad y se unió a Imagen TV para grabar el melodrama Un poquito tuyo y posteriormente permaneció alejado de Televisa durante 5 años. Regresó a la empresa en 2020 para participar en Te doy la vida y el año pasado fue llamado a la novela S.O.S me estoy enamorando, pero solo como actor de reparto y dando vida a un hombre ciego. El mismo actor declaró que por soberbia casi rechaza este proyecto.

Sin embargo, luego de esperar una nueva oportunidad por años, ahora Salinas presumió por todo lo alto que ya se está preparando para su nuevo protagónico en la pantalla chica y contó todos los detalles en entrevista exclusiva con el programa Hoy. En primer lugar el galán mexicano informó que será el encargado de protagonizar la segunda temporada de la obra de teatro Network y luego habló de su regreso a la televisión.

Jorge confirmó que él será el protagonista de Perdona nuestros pecados y dijo que su compañera en rol estelar será Érika Buenfil, como ya se había estado especulando: "Yo estoy muy contento de reencontrarme con Érika, ya habíamos hecho (pareja) en Te doy la vida, y hace 20 años lo hicimos en Tres Mujeres", explicó. Ya para finalizar, el artista capitalino confesó que él sí se arrepiente de ciertas cosas que ha hecho y dejado de hacer e invitó al público a disfrutar de su vida plenamente.

Aprovechen para que no se arrepientan como yo... un día te acuestas y levantas y tienes 40 años, yo me he arrepentido de no vivir, de enojarme", admitió.