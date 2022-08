"Este corazón que se ha roto en mil pedazos": Carlos Rivera dedica emotiva despedida a su padre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La noche del pasado sábado 27 de agosto, el Ayuntamiento de Huamantla, en el estado de Tlaxcala, informó que el señor José Gonzalo Gilberto Rivera, padre del cantante Carlos Rivera, había perdido la vida a consecuencia de un infarto fulminante, deceso por el cual se difundió una esquela para enviar el pésame tanto al intérprete de temas como Solo tú, Recuérdame o Te esperaba, así como al resto de la familia y amigos del antes mencionado.

Pese a que se trató de una lamentable noticia que sorprendió al ganador de la tercera generación de La Academia en España, el cantante por fin habló de este hecho y mediante su cuenta en Instagram dedicó un emotivo mensaje de despedida a su progenitor, el cual le ha valido miles de mensajes de apoyo y consuelo pues como él bien lo dijo, nunca se está preparado para una despedida de esta índole.

Con una fotografía donde su padre lo abraza, el cantante escribió: "¿Cómo soltar a mi mejor amigo?, a mi fan número uno, al mejor alcahuete de todas mis locuras, a mi hombre fuerte que no le tenía miedo a nada ni a nadie y que la única cosa que le hizo temblar fue el maldito parkingson cuando apareció", frase con la que dio inicio a la extensa despedida que develó la noche del lunes 29 de agosto.

Tal como lo manifestó, el señor José Gonzalo Gilberto Rivera padecía Parkinson, enfermedad que poco abordó la familia; sin embargo, para el ahora esposo de Cynthia Rodríguez, esta enfermedad ya no la padece más, evento que le ha dado un poco de consuelo, al igual de saberlo en compañía de la familia que se adelantó y con quienes el cantante lo imagina organizando una fiesta.

"Quiero pensar que hoy vuelves a ser ese valiente que no le tiene miedo a nada para adentrarte a la selva del paraíso, para manejar por las carreteras infinitas del cielo y que no volverás a temblar por nada porque ya te has curado de todo y has visto el rostro de Dios y de la Virgen María. Podrás abrazar a mi Abuelita y a mi abuelito y a toda la gente que amaste y que se adelantó y que seguro ya estarán haciendo una gran fiesta para recibirte", escribió.

Este mensaje lleno de dolor y que además ha causado empatía entre los millones de seguidores que cuenta, insiste en que una de las cosas que más extrañará será escucharlo referirse a él como "mi niño"; incluso, dejó claro que hasta el día en que él deje de respirar volverá a sentirse "el mismo", palabras que dejan claro que no será una pérdida que supere en mucho tiempo y por lo que dedicará cada logro que continúe cosechando a lo largo de su carrera.

"Yo me quedo aquí extrañándote hasta mi último respiro (…) hasta ese día volverá a estar entero este corazón que se ha roto en mil pedazos, hasta ese día volveré a ser el mismo. Me vas a hacer falta siempre Papito. Siempre. Te amo por toda la eternidad", concluyó.

A modo de remate, el cantante aprovechó este mensaje de catarsis para agradecer a todas las personas que, desde que la noticia se reveló, han dedicado un tiempo para mandarle un mensaje de aliento, una llamada o simplemente han externado sus condolencias a pavés de las plataformas sociales. Ejemplo de ello es la conductora Tania Rincón, la actriz Ilse Salas o el actor Sebastián Rulli quienes continuaron enviando el pésame mediante la caja de comentarios.

