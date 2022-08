Humillan a estrella de televisión y la exhiben por alterar su cuerpo con un editor de fotos

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Recientemente, una estrella de televisión fue brutalmente humillada luego de que una tiktoker exhibiera sus fotografías, las cuales, presuntamente habrían sido editadas con Photoshop, antes de ser publicadas en Instagram. Cabe señalar que esta famosa, ya había sido descubierta anteriormente por sus fans e incluso llegó al grado de alterar los retratos de sus sobrinas, quienes aún son muy pequeñas.

Todo ocurrió cuando la usuaria de TikTok, identificada como Caroline in the city, compartió un video en donde expone una fotografía de Kim Kardashian, quien se encontraba disfrutando de una bebida, al costado de una piscina. La imagen es de un promocional sobre su última colaboración con Beats by Dre; sin embargo, la influencer notó algo fuera de lugar en el cuerpo de la también modelo y es que, parece ser que le faltaba el músculo trapecio que se encuentra en la parte del cuello y en los hombros.

Fotografía de Kim Kardashian

Caroline comenzó su video declarando que la hermana de Kourtney era especialmente conocida por eliminar con Photoshop ciertos aspectos que le desagradaban de su cuerpo. Posteriormente procedió revertir la imagen, para que, de esta manera, fuera más notable la edición de la magnate y, finalmente, compartió un video del detrás de cámaras del promocional para que sus seguidores se percataran de la trampa que había hecho la famosa.

Exhiben a Kim Kardashian por editar sus fotos

Finalmente, la influencer destacó que ignoraba la razón del por qué Kim gustaba de alterar su cuerpo: "¿Por qué (lo hace)? No sé, ¿tal vez para que su cuello se vea más pequeño? Sugirió usuaria de la aplicación china. Como se mencionó anteriormente, esta no es la primera vez que Kim fue descubierta editando sus fotografías, ya que, ella suele eliminar sus imperfecciones de la piel, así como también aplica ciertos filtros para resaltar aspectos de físico que considera aceptables.

