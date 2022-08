Luto en la televisión: Actriz se quita la vida tras cumplir años; estremece su último mensaje

Corea del Sur.- El mundo de la televisión está de luto, pues una joven actriz que recién había celebrado su cumpleaños número 27 decidió acabar con su vida. No obstante, antes de partir, escribió una carta, la cual fue difundida en sus redes sociales oficiales por su familia; ellos decidieron publicar el último mensaje de la artista debido a que esta fue una de sus voluntades antes de partir de este mundo, aseguraron.

Se trata de la sensible muerte de la actriz surcoreana Yoo Joo Eun, quien cumplió 27 años el pasado 29 de agosto del 2022. La joven artista, quien saltó a la fama por participar en el k-drama (también llamado dramas coreanos) Big Forest, al igual que en la serie de televisión Joseon Survival Period, decidió suicidarse momentos después de celebrar un año más de vida, de acuerdo con lo compartido por su hermano.

En la imagen, la actriz surcoreana Yoo Joo Eun (Q.E.P.D.) Foto: Internet

Cabe destacar que antes de acabar con su vida, la actriz coreana escribió una carta, la cual pidió a su familia que se hiciera pública luego de que muriera. En esta, dice que lamenta suicidarse especialmente por su "mamá, papá, abuela y Oppa", mas su corazón le decía de "ya no quería vivir". Al mismo tiempo pide a sus lectores que "sean valientes" y promete "estar pendiente de todo" luego de abandonar este plano.

Lo siento por irme primero. Lo siento especialmente por mamá, papá, abuela y Oppa. Mi corazón grita que no quiero vivir. La vida sin mí puede estar vacía, pero por favor vive con valentía. Estaré pendiente de todo. No llores, estarás herido.

No estoy triste en lo más mínimo en este momento. Me siento resuelta y tranquila. Creo que es porque he pensado en esto durante mucho tiempo".