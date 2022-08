Mariah Carrey hace temblar a Meghan Markle tras tacharla de 'diva' en plena entrevista

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.-Este martes, 30 de agosto, Meghan Markle estrenó el nuevo episodio de su podcast, Archetypes, en el que contó con el icono de la música y exnovia de Luis Miguel, Mariah Carey, quien en un determinado momento hizo temblar a la exactriz de Suits, luego de que la llamó 'diva', en plena entrevista. Según algunos informes, la esposa del príncipe Harry se habría bloqueado inmediatamente.

Todo ocurrió cuando la propia nuera de Lady Di, mencionó que ella misma no podía conectar con la idea de ser una 'diva', pensamiento que fue interrumpido rápidamente por la intérprete de 'All I Want for Christmas Is You', quien de manera tajante mencionó que, en realidad, Meghan, ya había aparecido como una en el pasado: "A veces nos das momentos de diva. No actúes como que no lo haces".

Portada de 'Archetypes'

Esta reacción de la cantante, habría puesto en jaque a la duquesa de Sussex quien, tras una risa nerviosa, cuestionó a Carey: "¿Qué tipo de momentos de diva te di?". Parece ser que Mariah notó que la conversación estaba desviándose a un aspecto mucho más controversial, por lo que optó por corregir su comentario y explicó que no estaba utilizando la palabra 'diva', en un contexto negativo, sino que se refería a la forma de vestir de Markle. Hecho que posteriormente fue aclarado por la misma Meghan con sus propias palabras.

Ella debió haber sentido mi risa nerviosa e... intervino de inmediato para asegurarse que tenía muy claro que cuando dijo 'diva', se refería a la forma en que me visto, la postura, la ropa. Ella quiso decir 'diva' como cumplido, pero la escuché como una indirecta. Ese momento me explicó, lo dijo como 'chic', como inspirador. Mi mente estaba genuinamente dando vueltas sobre qué tontería podría haber leído o hecho para hacerla decir eso.

Cabe señalar que esta, no es la primera vez, en la semana, que Markle se encuentra en el ojo del huracán, ya que, el pasado lunes, 29 de agosto, hizo enfurecer a la comunidad sudafricana, después de que, en una entrevista con The Cut declaró que, n el año 2019, un miembro del elenco del musical Rey León, quien habría sido africano, la llevó a un lado del escenario y le dijo que su boda con el príncipe Harry había sido tan celebrada por su pueblo como cuando Nelson Mandela fue liberado de la cárcel.

Fotografía de Nelson Mandela

Como se mencionó anteriormente, este comentario no fue bien recibido por el nieto de Nelson, Zewlivelile, quien declaró para el Daily Mail que su boda con un "príncipe blanco" no se podía comparar con la superación de los 350 años de colonialismo: "No es lo mismo. Todavía tenemos cicatrices del pasado. Pero (las celebraciones de Nelson Mandela fueron) producto de que la mayoría de nuestro pueblo salió a la calle para ejercer el derecho al voto por primera vez".

Fuentes: Tribuna