Se volvió mujer: Sin exclusividad y tras debut en TV Azteca, conductor deja 'VLA' y vuelve a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Salió a la luz que un famoso conductor, quien hace poco estuvo de invitado en el programa Venga la Alegría de TV Azteca, regresa a Televisa luego de haber renunciado a su exclusividad y es que se dice que lo habrían contratado para conducir la nueva temporada del reality ¿Quién es la máscara?. Se trata del querido Omar Chaparro, quien tiene más de 20 años de experiencia en San Ángel.

El originario de Chihuahua llegó a esta televisora en el 2001 conduciendo el programa Black and white que fue transmitido por el Canal Telehit. Luego de ser un éxito con esta emisión, el también cantante fue invitado a participar en proyectos como No Manches, Los diez primeros y Sabadazo. Omar decidió dejar de ser compañero de Laura G y Cecilia Galliano para darle un giro a su carrera y probar suerte en la actuación en Estados Unidos.

Elenco de 'Sabadazo'

En 2015 el también imitador, quien varias veces se ha vestido de mujer imitando a icónicos personajes como 'Pamela Juanjo', renunció a su contrato de exclusividad para ir en busca de nuevas oportunidades y crecimiento laboral pues uno de sus mayores sueños era llegar a Hollywood: "Yo siempre he escuchado a mi voz interior, venimos sabiendo lo que queremos... había una voz que me decía 'estás ganando mucho dinero pero no estás feliz', mi niño interior quería más", le dijo a Yordi Rosado al hablar sobre su salida de Televisa.

Tras haber grabado varias películas y hasta haber conducido su propio show Tu-Night en Estrella TV, este 2022 Chaparro reapareció en México para promocionar la cinta ¿Y cómo es él?. Hace unos meses sorprendió pues además de haber estado de vuelta en el programa Hoy, también se unió al matutino de la competencia Venga la Alegría donde pudo reencontrarse con Laura. Pero esta no era la primera vez que el conductor visitaba el Ajusco y es que 2 años atrás ya había hecho su debut.

Luego de haber pasado 1 año entero fuera de las producciones de Televisa, ahora salió a la luz que Omar alista su regreso al Canal de Las Estrellas como conductor estelar de ¿Quién es la máscara?. Como se recordará, el chihuahuense condujo las dos primeras ediciones del programa dominical y el año pasado Adrián Uribe tomó el liderazgo del proyecto pero al parecer él no volverá para la cuarta temporada.

Luego de semanas de rumores, este lunes 29 de agosto el periodista Álex Kaffie aseguró que puede confirmar que el conductor de 47 años se reintegrará a este reality: "Omar Chaparro será el anfitrión de la cuarta temporada del programa dominical ¿Quién es la Máscara?", dijo a través de la columna que escribe para El Heraldo de México y hasta adelantó que las grabaciones "inician la semana que viene". Aunque el 'Villano' no es una fuente oficial de Televisa, esta información podría ser real pues el propio Omar compartió la columna de Álex en sus historias de Instagram.

Fuente: Instagram @omarchaparro

Fuente: Tribuna