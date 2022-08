Shock en Televisa: Al borde del llanto, Consuelo Duval lanza plegaria tras recibir lamentable noticia

Ciudad de México.- Durante la tarde de este martes, 30 de agosto, la querida actriz y comediante, Consuelo Duval lanzó una plegaria, a través de su cuenta oficial de Instagram, donde reveló que había recibido una trágica noticia y es que, uno de sus mejores amigos y compañero de trabajo sufrió un accidente del que, aún ahora, poco se sabe, pero la famosa no fue la única en manifestarse, ya que, parece ser que todo Televisa entró en conmoción tras recibir la premisa.

Como muchos sabrán, durante la noche del pasado lunes, Alessandra Rosaldo envió un comunicado, a través de la aplicación de la cámara multicolor, en donde notificó que su esposo, el comediante y actor, Eugenio Derbez había sufrido un accidente y, si bien no dio detalles, sí reveló que el actor de CODA, No se aceptan devoluciones y La misma luna, tendría que ser intervenido quirúrgicamente y, luego de ello, le espera un largo periodo de recuperación.

Como era de esperarse, varios actores y actrices de San Ángel reaccionaron ante esta terrible noticia, pero parece ser que los más afectados por ello habrían sido Consuelo Duval y Eduardo España, celebridades que, directamente, trabajaron por mucho tiempo hombro a hombro con el hijo de Silvia Derbez, motivo por el que la actriz de Familia P. Luche se mostró más preocupada que el resto y compartió una fotografía de los años en los que estuvo en dicho programa de comedia.

Publicación de Consuelo Duval

A su vez, Eduardo España se manifestó sinceramente afectado por la noticia de que Eugenio Derbez recién había sufrido un accidente y es que, no es para menos, ya que el actor de La Madrastra compartió diversos proyectos con el padre de Vadhir y Aislinn, entre ellos se puede mencionar: Derbez en cuando, XHDRBZ y Vecinos, donde el actor de No eres tú, soy yo, fue productor.

La neta me puso muy inquieto la noticia del accidente de @EugenioDerbez. Se me movieron los años desde 1993 cuando nos conocimos. Mucha incertidumbre, no sabemos qué pasó, pero de corazón deseo que pronto estés muy bien, querido comedianteeee