Tras irse de 'Ventaneando' y vestirse de luto, conductora confiesa que se enfrenta a duros retos

Deva, Rumania.- Recientemente, una querida conductora de TV Azteca se ganó la admiración de sus seguidores en Instagram, después de que reveló que, durante los últimos días, se había enfrentado a los retos más difíciles de su vida. Esta noticia llega luego de que la famosa recordara a una de las personas más importantes de su vida, quien falleció apenas en el pasado mes de diciembre... ¿Quieres saber de quién se trata? Entonces no dejes de leer.

Desde hace varios días, la periodista de espectáculos, Mónica Garza, se lanzó a una tremenda aventura, a la que tal parece, muy pocas personas atreverían realizar. Resulta ser que la presentadora de Historias engarzadas quiso recorrer España, pero caminando, tarea en la que ha estado enfocada desde hace varios días. Tan sólo durante el pasado fin de semana, la excompañera de Pati Chapoy fue captada en una autopista, en camino al monte Igueldo.

Mónica Garza llega a Deva

Créditos: Instagram @lagarcita

Recién el pasado lunes, 29 de agosto, la famosa actualizó a sus fans y reveló que acababa de salir de Itziar, una zona industrial del País Vasco, mientras que su siguiente destino está en Deba, mismo que se encuentra en la provincia de Gipuzkoa, en la madre patria; sin embargo, parece ser que la travesía de Garza no ha sido nada fácil, ya que, según sus palabras, pese a que ella gusta de caminar y goza de tener una buena condición física, lo cierto es que este viaje ha significado uno de los retos más grandes de toda su vida.

Para llegar a Itziar pase las cuestas no más rudas de todo el viaje, sino las más rudas de toda mi vida y miren que a mí me gusta caminar (...) Voy hacia Deba que es el destino de la jornada de hoy. (Estoy) Muy orgullosa de mí, porque la verdad es que creí que esta jornada de verdad no la iba a lograr