Tras sufrir considerable cirugía, cantante vuelve a los escenarios y hace tremenda declaración

Ciudad de México.- Este martes, 30 de agosto, trascendió una entrevista de Televisa Espectáculos, en la que un afamado cantante reveló cómo se sentía luego de haber pasado por una considerable cirugía, al tiempo en el que hizo inesperadas declaraciones con respecto a su carrera, ya que, ésta habría sido impulsada por nada más y nada menos que por el mismísimo Juan Gabriel... Si quieres saber de quién se trata, entonces no dejes de leer.

En enero del 2020, el querido intérprete, Julio Preciado, paralizó a los amantes de la música, luego de que fuera sometido a un trasplante de riñón, el cual resultó ser exitoso. Como algunos sabrán, el órgano fue donado por su hija y, recientemente reveló, para el medio anteriormente mencionado, que su perspectiva había cambiado después de vivir esta considerable experiencia, ya que, incluso, había comenzado a cuidar mucho más de sí mismo, argumentando que anteriormente no le importaba demasiado lo que hiciera o dejara de hacer con su salud.

Creo que me quiero mucho más que antes, que es lo más importante. Antes me valía, me valía Julio Preciado. Ahora lo quiero y lo valoro mucho más

El pasado domingo, 28 de agosto, el 'Divo de Juárez' cumplió su sexto aniversario luctuoso, motivo por el que su nombre salió a la luz durante la entrevista de Julio Preciado y es que, según las palabras del cantante de banda, su carrera pudo llegar hasta donde se encuentra hoy en día, gracias a la intervención de Juanga, ya que, fue él quien lo impulsó a llegar más lejos e incluso le consiguió a una disquera para que se encargara de realizar sus primeros trabajos.

Yo no concibo la carrera de Julio Preciado sin el apoyo de mi querido compadre (Juan Gabriel). Fue él que me impulso, fue él el que me dijo: 'Ya es momento que tomes tu carrera como solista'. Él me consiguió la compañía de discos. Él fue a presenciar mi firma. Él fue el que me ayudó a conseguir mis inéditos para mi segundo disco. Osea más apoyo no podía haber tenido.