Tras superar un derrame cerebral, actriz revela que su novio la dejó por lucir 'vieja'

Los Ángeles, Estados Unidos.- Después de superar un derrame cerebral y haberse sometido a un doloroso proceso de recuperación, una querida actriz reveló que había tenido una mala experiencia en el amor, ya que recientemente, su novio la había rechazado por lucir "vieja" y no aplicarse Botox. Pese a ello, la famosa se mantuvo firme y ahora protagoniza la portada de una de las revistas de moda más famosas el mundo.

Se trata de la nominada al Oscar, Sharon Stone, quien en el mes de septiembre de hace casi 21 años, se debatió entre la vida y a la muerte luego de sufrir un derrame cerebral. En aquel entonces, la actriz de Casino y Bajos Instintos se encontraba postrada en su cama; fue entonces, cuando asegura que recibió la visita de su abuela, quien ya había fallecido. Según ella, vio una luz muy intensa, posteriormente, su ancestro le dijo que evitara mover el cuello. Derivado de ello, los médicos descubrieron que tenía un rotura en su arteria vertebral derecha, lo que le habría provocado el sangrado cerebral y espinal durante nueve días.

Sharon Stone en portada de 'Vogue Arabia'

A más de dos décadas de esta terrible, pero mística experiencia, la celebridad de 64 años, reveló que recientemente tuvo una relación con un hombre más joven que ella, misma que no habría terminado del todo bien y es que, según sus palabras, su pareja le habría insinuado que se inyectara Botox, a lo que ella se habría negado por la vivencia anteriormente narrada, hecho que habría provocado que su amorío llegara a su fin.

Él me preguntó sí yo usaba Botox y le respondí: 'Probablemente sería muy bueno para tu ego y el mío sí lo hiciera'. Lo vi una vez más después de eso y luego ya no estaba interesado en verme. Yo pensé: 'Si no me ves por más que eso, por favor encuentra el camino hacia la salida'", declaró Stone