Tras volverse hombre y tener protagónico en Televisa, joven actriz se convertiría en 'asesina'

Ciudad de México.- Recientemente, una joven actriz de Televisa arrasó luego de que trascendió la noticia de su primer protagónico en una futura producción de La fábrica de los sueños, misma que aún no se estrena, pero ya se encuentra en proceso de grabación. En el medio de su asenso a la fama, esta estrella, de 21 años, sacudió a la farándula después de revelar que se habría convertido en una 'asesina'.

Se trata de Macarena García, quien es una joven estrella en asenso, cuyos papeles más importantes los obtuvo al interpretar a 'Natalia Alexander' en la serie Control Z, así como cuando dio vida a 'Alex', un adolescente trans, quien se encontraba en el medio de su autodescubrimiento, de hecho, esta última participación habría sido aclamada por el público debido al impecable trabajo de la artista.

Dado a los pasos agigantados de Maca García en el medio del entretenimiento, recientemente llegó a Televisa, obtuvo su primer protagónico en la empresa de los Azcárraga, con Mi Secreto; sin embargo, este no es el único proyecto que la nieta de Anabel García tiene en puerta, ya que, también presumió que será el personaje estelar de un episodio de Mujeres Asesinas, proyecto que es sumamente importante de la televisora de San Ángel, mismo que próximamente será estrenado en VIX+.

Sí, era un secreto que llevábamos mucho tiempo guardando y que me tiene super emocionada. Me invitaron al proyecto y me emocioné porque 'Mujeres asesinas es un proyecto bien importante y que marcó yo creo que la historia de la televisión en México