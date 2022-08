Adiós Chapoy: Tras veto de TV Azteca y años en Televisa, protagonista deja las novelas y se retira

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Reportan que una reconocida actriz y cantante, quien estuvo vetada de TV Azteca por varios años y actualmente trabaja en las filas de Televisa, ya estaría planeando su retiro del medio artístico luego de llevar 20 años alejada de las telenovelas. Se trata de la exitosa intérprete Yuri, quien presuntamente ya se encuentra planeando la gira del adiós luego de atravesar fuertes escándalos en los últimos meses.

Una persona cercana a la veracruzana habló en exclusiva con la revista TVNotas y contó los pormenores del supuesto retiro: "La cantante originaria de Veracruz, le pondrá fin a su trayectoria en los escenarios, por lo que se sumará a los artistas que están realizando sus últimas giras y se prepara para decirle 'adiós' a su público", reportaron. Supuestamente la jarocha estaría preparando un show inolvidable para retirarse luego de cuatro décadas de carrera.

Como se sabe, Yuri no solo ha triunfado en la música desde que debutó en los 80's y es que también ha formado una carrera en la televisión a través de Televisa. La cantante de Maldita Primavera y Detrás de mi ventana ha actuado en entrañables melodramas como Colorina, Verónica y Volver a empezar, el cual protagonizó al lado de Chayanne. Sin embargo, la última telenovela que grabó fue ¡Vivan los niños! en 2002.

Hace unos meses la misma veracruzana declaró en entrevista con el programa Hoy que decidió retirarse de la actuación porque su marido Rodrigo Espinoza se lo pidió. Yuri aseguró que su matrimonio perduró porque ella aceptó esta petición de su marido, quien no quería verla besando a otros: "Hice un pacto con mi esposo y por eso yo creo que hemos durado tanto 26 años: era de que yo no volvería a hacer una telenovela en estelar, porque en el estelar lógicamente siempre te piden besos".

No obstante, en ese momento la también conductora de 58 años declaró que sí estaba dispuesta a volver a actuar pero siempre y cuando el proyecto fuera de comedia: "Pido ahí que me hablen, porque me encanta la risa, soy una persona muy alegre, me encanta y sobre todo que la comedia es menos comprometedora para un matrimonio", dijo. No obstante, ahora TVNotas asegura que Yuri no tendría planes de seguir en el medio artístico.

Se viene el fin de la jarocha, pues ya se encuentra alistando todo y organizando su gira de despedida. Y a pesar de no mencionar nada todavía, se dijo que quiere presentar un show inolvidable y muy emblemático", añadieron.

Cabe resaltar que hasta el momento Yuri no ha detallado si planea decir adiós a los escenarios de forma definitiva, por lo que habrá que esperar a que ella salga a desmentir o confirmar la noticia. En una reciente entrevista con Ventaneando, programa de Pati Chapoy, la cantante dijo que sí planeaba decir adiós pero a los bailes y coreografías en sus shows, pues dijo que no quería "dar lástimas" por su edad.

"A lo mejor retirarme no, porque hay mucha gente que tiene 70 y tantos años y siguen cantando, pero hacer el ridículo no, estas cosas ya como a los 60 y tantos olvídense, o sea no", mencionó. En ese momento, Yuri sí declaró que sería la última vez que sus seguidores y fans la verían bailando sobre el escenario pero jamás habló de un retiro absoluto: "Las artistas hay una edad a donde ya no se puede uno disfrazar, porque ya pasa uno a ser disfraz y ya hasta da uno lástima, entonces por eso les digo, aprovechen, este es el último".

Fuente: Tribuna