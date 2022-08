Divorciada y enferma: Tras dejar las novelas, exactriz de Televisa llega a 'VLA' con dolorosa noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una retirada actriz, quien ha trabajado tanto en Televisa como TV Azteca, reapareció la mañana de este miércoles 31 de agosto en el programa Venga la Alegría y dio una dolorosa noticia luego de confesar semanas atrás que ya se divorció. Se trata de la también exmodelo Daniela Spanic, quien vive un calvario debido a sus problemas de salud y además asegura sufrir acoso por parte de su exmarido.

La originaria de Ortiz, Guárico, Venezuela destacó en el mundo del espectáculo como modelo, pero también incursionó en la actuación participando en la telenovela La Duda de la empresa del Ajusco y ayudando a doblar a su hermana gemela, la actriz Gaby Spanic, en algunas escenas de La Ursurpadora en Televisa. Asimismo, Daniela grabó el melodrama Mundo de fieras en 2007 y después su vida cambió.

La guapísima venezolana tuvo que renunciar a su carrera en el medio del espectáculo luego de caer en coma mientras estaba embarazada y la situación se complicó tanto que ella estuvo al borde de la muerte. En 2007 Daniela fue hospitalizada de emergencia luego de presentar fuertes dolores de cabeza y requirió ser intervenida quirúrgicamente para salvar su vida, ya que sufrió un derrame cerebral.

Por fortuna, la exactriz de Televisa pudo despertar y dio a luz a su hija Katalina, lo cual ella considera un verdadero milagro. Sin embargo, debido a su delicado estado de salud, Daniela presenta dificultades para hablar y tiene otros problemas de salud. Aunado a su condición física, ahora también está sufriendo psicológicamente ya que asegura que su exesposo Ademar Nahun la sigue violentando luego de 7 años separados.

Frente a las cámaras de la empresa del Ajusco, Daniela casi rompió en llanto al hablar sobre los maltratos que vivió mientras estuvo al lado del padre de su hija, con quien se casó en 2007: "Una vez me monté en el coche y él empezó a manejar así (descontrolado), me quería tumbar a la calle y cuando llegué a mi casa, él me tumbó de la silla del coche", aseguró y dijo que tuvo que meterse a su hogar "gateando".

La venezolana comentó que aunque lleva 7 años separada de su exesposo, sigue siendo hostigada y maltratada por él: "Yo creo que me va a dar un estrés, una cosa horrible... creo que he sufrido más estos 7 años que cuando estábamos juntos". Afirma que Ademar la ha seguido maltratando psicológicamente y dice que también le debe dinero, por lo cual ya pidió asesoría jurídica pues quiere proceder legalmente contra él.

