Itatí Cantoral da todos los detalles de la lesión que sufrió: "Lo tenia súper hinchado"

Ciudad de México.- Itatí Cantoral es reconocida por su trabajo en Televisa, pero estar sobre un escenario teatral es lo que realmente le apasiona y por lo cual se convirtió en actriz. Desde hace 7 meses, Itatí da vida al personaje de Susy, en la puesta en escena Sola en la oscuridad, una mujer ciega que tiene que defenderse sola de unos maleantes, pero no se había dado cuenta que tenía una lesión en uno de sus pies.

Recientemente, la famosa confesó ante los prensa que sufrió un esguince en el pie izquierdo que le ha ocasionado problemas de salud. Detalló que se trata de una viejo golpe que se dio hace varios años cuando trabajó en la obra Aventurera, donde tuvo que dar un voletereta y terminó por pegarse en el pie, pero en ese momento no sintió que fuera nada grave y lo dejó pasar.

"Pensé que no era una lesión mayor, tomé el vuelo, vine a México, hice mis funciones, no me dolía. A mí me gusta mucho el ejercicio; me puse a correr y a los 40 minutos de terminar hago mi función, terminando la segunda función ya tenia súper hinchado el tobillo, dije 'esto ya no está bien' porque ya llevaba como 10 días", narró.

Como consecuencia de esto, Cantoral explicó que se enfrenta a una rotura del 75 por ciento del ligamento: "Entonces, la misma fisioterapeuta me dijo 've con un ortopedista, que te haga un examen', era domingo y entonces el lunes fui al ortopedista, me hice unos exámenes y tengo roto el 75 por ciento del ligamento".

Además de poner en riesgo su participación en la obra de teatro, la famosa temía que su condición le impidiera acompañar a Silvia Pinal en el homenaje que se realizó en el recinto de Bellas Artes, a quien interpretó en su bioserie. Por último, la recordada villana Soraya Montenegro reveló el llamado de atención que le hicieron los médicos, pues debió atenderse el esguince desde las primeras molestias, para evitar complicaciones.

Me dijeron que debía habérmelo cuidado desde un principio. Cuando me enyesaron me dijeron que no podía recargarlo para nada y me dieron unas muletas que son muy complicadas, pensé que eran más fácil (…) Pensé que no iba a poder ni siquiera estar con Silvia Pinal en su homenaje) porque no nada más es el yeso, me dijeron que no podía pisar para que se reconstruyera otra vez (…) seguí todas las indicaciones de los médicos y, justamente, hoy en la mañana me quitaron la bota. Y le hablé para confirmar (mi asistencia)", explicó.