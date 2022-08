¿Momento incómodo? Belinda compartirá cámaras con exnovio en nuevo proyecto televisivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Belinda y Christopher Uckermann volverán a reencontrarse después de que la cantante y actriz confesó que su relación sentimental no terminó del todo bien. Los artistas estarán juntos en Iron Chef México, proyecto que estrena a finales de septiembre y en donde Christopher y Belinda, además de estrellas como Pedro Sola, Biby Gaytán y Lucía Méndez, entre otros, serán críticos.

Los famosos coincidieron en varias telenovelas infantiles de Televisa, pero cuando protagonizaron Aventuras en el tiempo (2001) se hicieron novios en la época en que él tenía 12 años y ella 14, por lo que se volvieron una de las parejas favoritas del público. Sin embargo, el romance donde la cantante dio su primer beso duró poco, debido a que el integrante de RBD terminó con ella de manera repentina y peculiar.

"De repente ya no quiere estar conmigo y me hace así (haciendo señas de unas tijeras) y le digo '¿Me cortaste?, ¿verdad?'", contó la española en una reciente entrevista. Por si esto fuera poco, Beli reveló que cuando Uckermann dio por terminada su relación, lloró y al día siguiente no quería ir a un llamado de grabación debido a la gran tristeza que sentía.

Belinda y Christopher en 'Aventuras en el tiempo'

Y aunque aseguró que él después se arrepintió y quiso que regresaran, ella no lo perdonó. Tras el amorío que se suscitó hace casi 20 años, todo indica que actualmente los artistas tienen una buena amistad, por lo que se espera que todo sea cordial durante las grabaciones del esperado proyecto se transmitirá por la plataforma Netflix.

Cabe mencionar que Belinda no deja de sorprender con nuevos proyectos donde la vemos explotar su lado creativo. Para cerrar el mes con broche de oro, se convirtió en la portada de Badhombre Skin Magazine, lo que nos confirma que su faceta como modelo va en ascenso. Se lució en una impactante sesión de fotos en donde apostó por llevar el pelo corto y atuendos entallados de lycra, como pocas veces se le había visto.

La portada de 'Badhombre Skin Magazine'

Fuente: Tribuna