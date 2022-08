"Pend... metiches y hocic...": Andrés García explota en VIDEO y manda fuerte mensaje a haters

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más el primer actor Andrés García, quien lleva años retirado de la pantalla de Televisa y TV Azteca, logró apoderarse de la atención en los medios de comunicación debido al más reciente video que compartió en YouTube. El exgalán de novelas explotó en contra de las personas que aseguraron que su esposa Margarita Portillo es una mujer interesada y que solo quiere obtener beneficios económicos de él.

El intérprete de 81 años, quien participó en exitosas películas como Pedro Navajas, se dejó ver muy molesto y explosivo al hablar de las críticas que ha recibido su pareja, a quien no paró de defender. El nacido en República Dominicana aseguró que su última esposa no está con él para sacarle dinero y afirmó que es es gracias a ella que hasta él sigue con vida luego de todas las complicaciones de salud que ha tenido.

Dicen que Margarita está lucrando conmigo y que no tiene nada que hacer en mi vida, déjenme aclararles algo, pinch... metiches y hocicones, si no fuera por Margarita yo ya me hubiera muerto, es la que me está cuidando desde hace varios años, porque tengo enfermedades muy peligrosas, así que cállese la boca y métasela por el cul...", dijo furioso.

Andrés y su esposa Margarita

El galán de telenovelas como Tú o Nadie, Mujeres engañadas y El privilegio de amar también respondió a una usuaria de las redes sociales que aseguró que él no tiene cirrosis y que solo usan ese diagnóstico para generar interés: "Ella no es médica, es una pende... hocico... pero lo que dice es un insulto, estúpida... esta señora dice que no es cierto que tengo cirrosis, los análisis de tres laboratorios dicen que sí... ¿qué jijos de la ch... te tienes que meter en mi vida", añadió enfurecido.

De la misma manera, don Andrés confirmó que los videos que se publican en la mencionada plataforma siempre cuentan con su autorización y pidió que ya no digan que sus trabajadores publican sin su consentimiento: "Creen que lo que sale en las redes sociales lo publican mis colaboradores, así que pende... vayan a hablar de su p... madre”, aseveró y dijo que además podría tomar represalias en contra de sus haters.

Bájenle de huev... para evitar que yo me encab... y tome reacciones en su contra, lo puedo hacer con mucha facilidad", añadió.

Finalmente, el intérprete del melodrama Con toda el alma en TV Azteca manifestó que la enfermedad que tiene es preocupante, y agradeció a las personas que han externado sus buenos deseos y pronta recuperación: "Esta cirrosis que tengo es una cosa muy incómoda, es dolorosa, y en realidad los mensajes de amor, de buena voluntad, esos los acepto con todo el cariño del mundo y se los agradezco en el alma, muchas gracias, y también las oraciones que hacen por mí", dijo ya más tranquilo.

Fuente: Tribuna