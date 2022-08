Pese a cuadro clínico delicado, internautas se burlan de cómo se lesionó Eugenio Derbez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado 29 de agosto, la cantante Alessandra Rosaldo difundió a través de las redes sociales un comunicado de prensa en donde explicó a los medios y audiencia en general que su esposo, el actor y productor Eugenio Derbez había sufrido un accidente, mismo que lo llevó a lesionarse severamente el hombro y tras ello, requerir una cirugía delicada que, pese a no poner en riesgo su vida, sí requeriría de una larga recuperación.

Aunque no se detalló qué fue lo que sucedió pues de inicio se manejó como que estuvo involucrado en un accidente automovilístico, medios de comunicación en México informaron que mientras Derbez jugaba videojuegos virtuales en compañía de su hijo José Eduardo, éste se rompió el hombro en varios pedazos, lo cual le provocaba un fuerte dolor que tuvo que llevarlo no solo a estar sedado la mayor parte del tiempo sino que además se habla que requiera de una prótesis para estar bien.

Aunque muchos de los seguidores del trabajo de Eugenio Derbez dedicaron mensajes de apoyo tanto a él como a la familia, lo cual también hicieron personalidades del medio artístico, hubo otros internautas que se burlaron de cómo es que tuvo que llegar a quirófano, pues destacaron que en lugar de revelar la verdadera razón, la familia mejor hubiera optado por manejar otra versión que lo hiciera ver más varonil.

"Por diez ml varos yo le hubiera inventado una historia donde Eugenio Derbez se rompe el hombro partiendo leña con un hacha después de pelear con un oso", dice uno de los comentarios.

Asimismo, otros internautas no solo mencionaron que la exintegrante de Sentidos Opuestos manejó la postura como "como si fuera una operación a corazón abierto", sino que otros de inmediato manifestaron preocupación por la salud del cantante en medio de todas las burlas que recibía, mensajes en donde unos pedían ser más empíricos mientras que otros lo manejaron más relajadamente con apoyo de los característicos memes.

"No esta chido pensar de esa manera, deberíamos tener más empatía por los demás, no concuerdo con la ideología de Eugenio Derbez, sin embargo, deseo de todo corazón que se recupere pronto" o "Alessandra Rosaldo comentó sobre la situación de Eugenio Derbez respecto a su cirugía, pero no han dicho nada del problema que tiene, ni cómo fue el accidente... Necesitamos saber la realidad sobre su salud, chin… mejor no informen a medias y nos dejen preocupados sin saber nada", se lee en las plataformas digitales.

Pese a todas las burlas, la familia difundió cuál es su estado de salud luego que salió de la cirugía que estaba programada para el pasado lunes 30 de agosto en Estados Unidos, misiva donde se hace hincapié en que la intervención quirúrgica fue larga pero el productor de proyectos como LOL: Last One Laughing México y actor de la cinta CODA, estaba en recuperación, periodo del que no se sabe cuánto tiempo tardará pero según su esposa, todo salió bien.

"El amor que nos envían los entimos más cerca y fuerte que nunca y estamos infinitamente agradecidos", dice el comunicado.

