Adiós 'Hoy': Tras ir a la cárcel por asesinato y fracaso en TV Azteca, conductor vuelve a Televisa

Ciudad de México.- Un polémico conductor, quien empezó su carrera en Televisa, luego TV Azteca y estuvo en la cárcel por año y medio acusado de asesinato, reaparece y da una entrevista a Las Estrellas, mandándole tremendo mensaje a un conductor del programa Hoy. Se trata de Mario Bezares, quien acabó preso tras ser señalado como presunto sospechoso luego del asesinato de Paco Stanley en 1999, con quien trabajó en el programa ¡Pácatelas!, donde creó 'El gallinazo', y Una tras otra.

Como se recordará, Bezares dejó la televisora de San Ángel para irse a TV Azteca por supuestos conflictos con la empresa y junto a Stanley, padre del conductor de Hoy Paul Stanley, eran titulares en Una Tras Otra en 1999. Ese mismo año, el conductor regiomontano fue arrestado y encarcelado por ser sospechoso del asesinato de Paco, quien fue atacado a tiros en su camioneta al salir de un restaurante de la CDMX, lugar al que acudieron juntos luego de terminar el programa.

El controversial conductor estuvo un año y medio en la cárcel, sin embargo, en 2001 fue liberado tras ser exonerado de todos los cargos y comprobarse su inocencia. Tras fracasar en su regreso a TV Azteca, Bezares se mudó a Monterrey, Nuevo León donde estuvo 14 años al aire con el programa Acábatelo, en Multimedios, sin embargo, este fu cancelado y en 2021 fue contratado de nueva cuenta con el Ajusco para hacer Arriba la Tarde con Álex Sirvent y Curvy Zelma, sin embargo, este también fracasó y salió del aire.

Tras múltiples fracasos en su carrera, y luego de 20 años de estar 'vetado' y desaparecido de Televisa, visitó el programa de comedia de Israel Jaitovich, Más Noche, sin embargo, desde entonces Bezares reside en Nuevo León y no ha aparecido en otro programa. Ahora, el conductor está en el ojo del huracán debido a una broma que publicó en TikTok y que fue catalogada de mal gusto, pues aseguran se burla de la muerte de Paco al tomar como contexto el día que fue asesinado después de que fuera al baño.

Luego de que Paul arremetiera contra él y pusiera en duda su inocencia en el caso, Bezares le respondió. En entrevista exclusiva para Las Estrellas, Mario mandó tremendo mensaje al conductor: "En la vida sería capaz de faltar al respeto a la memoria de mi amigo", dijo tajante. "Si analizan el video que subí y que es un chiste que he hecho toda la vida, en obras, en shows y en programas y ahora que se me ocurrió subirlo a una plataforma se pusieron un poco agresivos y violentos pero lo único que hice fue hacerme una broma a mí mismo".

Y agregó sobre Paul: "Por cierto, hay cosas que él dijo que no estoy completamente de acuerdo porque creo que no está bien informado y le calentaron la cabeza. Porque de plano dijo que yo no era inocente, que yo salí porque faltaron pruebas y creo que está bastante equivocado el señor porque efectivamente, faltaron pruebas porque todas las pruebas que me imputaron fueron fabricadas para hacerme daño. Y como no se encontró nada, salí libre y por un juez. Mi absolución me la dio un magistrado entonces soy una persona libre e inocente".

Finalmente, Bezares comentó que si Paul tiene alguna prueba contra él, que la presente: "Yo invito a Paul si tiene alguna prueba o algo vaya a la Fiscalía pero que no ande hablando por hablar y la bajeza que hizo a mi persona, porque es una falta de respeto lo que me dijo. Yo no he hecho faltas de respeto, creo que sí le calentaron la cabeza. Yo lo invito al diálogo", dijo contundente ante las cámaras de Televisa.

