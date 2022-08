Adiós 'Hoy': Tras pleito con Legarreta y veto de Televisa, polémico galán llega a 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico exgalán de telenovelas de Televisa, quien por años fue el galán protagónico más cotizado de los 90's hasta que los escándalos acapararon los focos en su carrera, aparece en el programa Ventaneando de TV Azteca con declaraciones exclusivas. Se trata de Alfredo Adame, quien fue vetado de la empresa de San Ángel luego de haber estado en el programa Hoy, matutino en el que trabajó con Andrea Legarreta y a quien terminó insultando varias veces en los últimos años.

Adame protagonizó telenovelas como Yo no creo en los hombres, Más allá del puente y Retrato de familia, sin embargo, en la actualidad sobresale por su mediática reputación y controversiales peleas con famosos, entre los que está Andrea Legarreta. Y es que tras trabajar juntos en el matutino, el presentador arremetió contra ella acusándola de serle infiel a Erik Rubín y señalándola de ser quien presuntamente ordena los despidos en Hoy por influencias con ejecutivos.

Acto seguido, tras sus fuertes ataques, Legarreta le contestó públicamente en el 2019 en pleno programa en vivo señalándolo de violencia de género. Y tras varios escándalos en su vida personal como sus dos divorcios y peleas con sus exparejas Diana Golden y Mary Paz Banquells, su distanciamiento con sus tres hijos y su supuesta declaraci��n en bancarrota el año pasado, Adame aparece en Ventaneando en donde cuenta cómo reaccionó a la broma que le hicieron los influencers Rey Grupero y Fofo Márquez.

Rey Grupero le jugó una broma a Adame

Como se recordará, ambos colgaron una lona con su imagen ofreciendo clases de karate y como DJ afuera de su propiedad a manera de broma. El problema es que incluyeron el número de Adame y en redes se filtró un video donde el conductor reacciona molesto al ver la lona en su casa y en exclusiva para las cámaras del programa de Pati Chapoy, el ganador del reality Soy famoso, ¡sácame de aquí! del Ajusco reaccionó furioso y dijo cómo fue todo.

"Salgo y veo la puerta abierta y una manta. Veo que dice 'clases de karate y DJ, patadas bicicleteras, no aceptes imitaciones, el sensei Alfredo Adame', puras estupideces y el teléfono. Se ve que esa lona la colgaron en un puente y se toman la foto muy victorioso el Rey Grupero y el otro cuate. No tiene nada que hacer, es un muerto de hambre. Ahora me entero que es un chavito de Monterrey llamado Fofo Márquez, que ya se lo anda padroteando el Rey Grupero", reveló.

Rey Grupero y Cynthia Klitbo

Y molesto le mandó tremendo recadito al tiktoker sobre el Rey Grupero y advirtió que tiene armas en su casa: "Solo le quiero decir a Fofo el riesgo que corrió por andarle haciendo caso a este idiota. En esta casa hay armas. Ese chavito no sabe la que se pudo haber metido. Le digo muy claro a los dos: 'yo no respondo chipote con sangre'", señaló, además de confirmar que no interpondrá una demanda: "No voy a proceder legalmente porque no tiene caso".

Por otro lado, Adame destrozó a la actriz Cynthia Klitbo, quien es expareja de Rey Grupero y quien ha vuelto a retomar su relación de amistad tras el escándalo con Juan Vidal: "Es una persona con severos problemas de personalidad, de alcohol y drogas. Ni es la gran actriz ni es la primera actriz que ella dice. Primeras actrices y grandes villanas Lilia Aragón, Angélica Aragón. Si Juan Vidal la botó es por algo. Imagínatela con su personalidad psicótica... acuérdate que hasta la hija la quería demandar y dijo que su mamá era una alcohólica y drogadicta. Imagínate los panchos que le debe de haber armado a este cuate", finalizó.

Fuente: Tribuna