Adiós TV Azteca: Tras salir del clóset y veto de Televisa, actriz renuncia a 'VLA' y llega a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una aclamada conductora, quien en 2020 firmó su primer contrato para trabajar en TV Azteca, causó tremendo furor debido a que la mañana de este jueves 4 de agosto reapareció en el programa Hoy luego de haber estado vetada de Televisa hace unos años. Se trata de la también actriz Liliana Arriaga, quien tiene más de 24 años de experiencia en la empresa de San Ángel.

Con su entrañable personaje de 'La Chupitos' esta famosa ha podido llegar a participar en los programas más exitosos del Canal de Las Estrellas como Humor... es los comediantes, La Casa de la Risa, Al derecho y al Derbez y La Hora Pico. Sin embargo, pese a su larga trayectoria hace unos años Liliana se fue a trabajar a la competencia TV Azteca por invitación del fallecido directivo Alberto Ciurana.

El ejecutivo invitó a la exitosa comedianta a firmar contrato para unirse a las filas del Ajusco y se pudo integrar a programas como Venga la Alegría, La Resolana, Todos quieren fama e incluso hasta estuvo con Pati Chapoy en el foro de Ventaneando. Tras haber pasado una larga jornada en la empresa de la competencia y hasta haber sufrido un veto por irse a la cadena Estrella TV en Estados Unidos, el año pasado 'La Chupitos' volvió a Televisa.

Primero se volvió participante del reality Las Estrellas Bailan en Hoy al lado del 'Indio Brayan' y aunque hicieron reír al público con todas sus presentaciones, esto no les bastó para llegar a la final y ellos mismos renunciaron pues se dieron cuenta que no tenían talento para bailar. Tiempo después la comedianta llegó al programa de Unicable De Noche Todo Pasa con Yordi Rosado y aquí confesó que alguna vez había intentado tener algo más con otra mujer:

Sí... un besito y ya pero dije: 'no ma... es mi comadre', no no es cierto", comentó la divertida mujer sobre su 'romance' lésbico.