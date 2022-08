Cambios en 'Hoy': Tras 12 años en TV Azteca, Andrea Escalona confirma que abandona Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras 4 años en Televisa y anunciar su embarazo al público, la conductora Andrea Escalona revela que abandonará el matutino Hoy por una importante razón, además de que aclara si se queda o no el expresentador de Venga la Alegría y Sale el Sol Carlos Arenas. ¿Escalona regresa a TV Azteca? No, pues aunque estuvo trabajando en el Ajusco durante más de 12 años con su madre y su tía (actual productora del matutino), Escalona se va del programa por otro motivo.

Como se recordará, tras el inesperado fallecimiento de la madre de Escalona Magda Rodríguez en noviembre del 2020, Andrea Rodríguez quedó a cargo del matutino, sin embargo, empezaron rumores de que vendrían cambios en el programa y que ambas terminarían saliendo de la emisión. Aunque fueron vistas en el Ajusco hace algunos meses, ambas negaron que fueran despedidas de Televisa y desde entonces han asegurado que estarán en el matutino hasta que "jefes lo indiquen".

Luego de anunciar su embarazo el pasado mes de junio, la presentadora reveló que abandonará Hoy. En entrevista con el reportero Edén Dorantes a las afueras de Televisa, Escalona confesó cómo se siente a sus casi 5 meses de embarazo: "Lo sentí como mariposita, luego un pececito y cada vez lo siento más. Es algo súper bonito (...) me siento muy feliz y tranquila, aunque emocionalmente ando un poco revuelta", dijo, confesando que le ha hecho mucha falta su mamá.

Es como raro, porque es la felicidad más grande pero cuánto lo hubiera disfrutado ella (...) esta semana he tenido una licuadora de sentimientos (...) aunque no esté, sigue estando", reveló.

Por otro lado, al ser cuestionada sobre las vacaciones de sus compañeros como Galilea Montijo y Raúl Araiza quienes están ausentes, Escalona confirmó que pronto abandonará el matutino: "Ya me toca", dijo. Y sobre cuánto tiempo más trabajará, expresó: "Yo le dije a mis jefes y a mi productora que yo voy a estar pariendo haciendo un En Vivo. Quizás sí me gustaría unas semanitas ya que nazca el bebé pero si sigo teniendo un bonito embarazo como hasta ahora, yo hasta el final", mencionó.

Finalmente, fue cuestionada sobre el exconductor de Venga la Alegría y Sale el Sol Carlos Arenas, quien desde la semana pasada está como conductor invitado: "Es muy bueno... creo que hace falta alguien que viene a aportar su buena onda y que tiene un público que lo quiere. Es bueno para el programa ahorita que es verano y que unos agarran sus vacaciones, Arath está en tres proyectos a la vez, entonces hay unos que vienen unos días o no", dijo.

"Creo que Carlos lo hace increíble y como compañero me ha gustado mucho", añadió Escalona y sobre si se quedará de fijo, dijo que todo depende de la productora y ejecutivos: "Es una decisión de Andrea, de la empresa. Hoy está super bien recibido pero como uno dice te tienes que moldear al tren y no el tren a ti. Creo que es un niño muy inteligente que lo ha entendido muy bien, por lo menos esa semana ha conectado padrísimo con el público y nosotros", comentó afirmando que no es tan fácil llegar a un lugar donde todo ya está establecido, sobre todo Hoy pues coincide en que el matutino "impone".

