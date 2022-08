En silla de ruedas y sin dinero: Tras enfermar, actriz de Televisa ruega trabajar en 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida actriz, quien tras perder exclusividad en Televisa y una difícil enfermedad crónica que la dejó en silla de ruedas tuvo que alejarse de los foros de grabación, reaparece en el programa Ventaneando de TV Azteca y suplica por trabajo, ya que afirma que no tiene dinero. Se trata de Rosita Pelayo, quien tras padecer artritis reumatoide degenerativa y dejar de caminar, su panorama laboral y económico se complicó, pero ella se mantiene optimista.

Pelayo ha participado en melodramas de San Ángel como Carita de ángel, Salomé, La fea más bella, Sortilegio y Las amazonas, sin embargo, se retiró hace 6 años debido a la artritis que padece desde hace décadas y que en los últimos años le impide trabajar en la pantalla chica. Como se recordará, la actriz y comediante perdió su contrato de exclusividad en el 2007, cuando grababa La fea más bella, en donde interpretó a 'Dolores 'Lola' Guerrero de Rodríguez' y destacó por su sentido del humor.

No obstante, Tras agravarse su enfermedad, la actriz empezó a notar el deterioro en su cuerpo y los dolores se volvieron insoportables. Pelayo tuvo que someterse a varias cirugías que la dejaron al borde de la muerte, sin embargo, empezó a crearse ella misma oportunidades de trabajo dando pláticas sobre lo que vive en diversos teatros. Y es que la actriz sufre parestesia, misma que la hace depender de una silla de ruedas casi todo el tiempo.

Pese a lo complicado de su diagnóstico, pese a todo pronóstico Rosita pudo llegar a ponerse de pie y caminar un poco, desafiando todo lo que le decían los doctores quienes aseguraron que permanecería inmóvil. Y aunque mantiene una sonrisa, la actriz ya ha revelado que firmó su voluntad anticipada en caso de su muerte, pues afirma que no quiere que la mantengan "como vegetal" y desearía "morir con dignidad".

En exclusiva para el programa Ventaneando de TV Azteca, y luego de que el caso de la actriz Mónica Dossetti desatara controversia (quien está en silla de ruedas pues padece esclerosis múltiple y fue agredida por su hermano), Pelayo compartió cómo lidia con la enfermedad crónica que padece y ha limitado su vida diaria. Aunque contra todo pronóstico ha seguido trabajando y ha salido adelante, la actriz abrió su corazón y mencionó:

"Tengo artritis reumatoide degenerativa y lo que me tiene más atada es la parestesia, que es el entumecimiento y hormigueo que yo tengo en las extremidades 24 horas al día. Duermo, como, río, lloro, jot... con esto que me pasa. No hay un segundo que se me quite", compartió. Y aunque depende del cuidado de terceros, Pelayo ha tenido la mejor de las actitudes y le hace frente a su enfermedad con positivismo.

No obstante, sí lamenta no tener trabajo, pues afirma que no pasa por un buen momento económico a causa de que ya no le ofrezcan empleo: "Tú por más que quieres detenerlo no se detiene la enfermedad. Es muy desesperante. En mi soledad sí me echo mi lagrimita porque digo 'qué difícil es que me den trabajo'. Yo así se los juro que me hincaría en nopales para que me den trabajo de lo que sea. ¿saben que pasa? que no tengo dinero", finalizó.

