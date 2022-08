Gran noticia para Lady Gaga: Arrestan de nuevo al sujeto que atacó al paseador de sus perros

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- El pasado 20 de julio las autoridades de Estados Unidos informaron que, debido a un error administrativo, el sujeto acusado de haber disparado contra el paseador de los perros de la cantante de pop, Lady Gaga, había sido liberado, lo cual derivó en una fuerte búsqueda para poder detenerlo de nueva cuenta ya que era considerado una persona potencialmente peligrosa.

Cabe destacar que este hecho incluso orilló a las autoridades a ofrecer una recompensa por el sujeto en cuestión identificado como James Howard Jackson de 19 años de edad, la cual ascendía a cinco mil dólares; no obstante, no se sabe si el dinero fue entregado ya que el antes mencionado fue detenido otra vez en Palmdale, California luego de ser presentado ante las autoridades correspondientes continuará con la sentencia que le fue dictada.

James Howard Jackson. Foto: The New York post

El fugitivo de quien se dijo además estaba armado, fue acusado por disparar contra Ryan Fischer, trabajador de la intérprete de temas como Born This Way, Alejando o Poker Face debido a que se encontraba paseando por calles de California a los tres perros que posee la cantante, todo mientras ella estaba en Italia filmando las escenas de la cinta House of Gucci y, aunque se reveló que al momento d los hechos los criminales no sabían que se trataba de las mascotas de la intérprete y ganadora del Oscar, recibió cargos por intento de asesinato.

Aún con una sentencia, un error de índole administrativo lo puso en libertad antes de cumplir su condena, por lo que al notar que debía seguir tras las rejas, de inmediato inició la búsqueda del joven de 19 años de edad, detención que se consignó de nueva cuenta el pasado miércoles 3 de agosto en la región antes mencionada, algo por lo que no se ha indicado si su condena será retomada desde donde se quedó o bien, recibirá más cargos.

Ryan Fischer con las mascotas de la cantante. Foto: The New York post

La cantante por su parte, no ha emitido postura al respecto y tampoco lo hizo al momento de revelarse la liberación errónea de James Howard Jackson; sin embargo, medios locales han referido que el haber conseguido detenerlo por segunda ocasión le dará a la intérprete más tranquilidad al tiempo de hacerlo para con la ciudadanía, pues como se reveló anteriormente, el hombre sí se consideraba altamente peligroso.

