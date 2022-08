"La tienes chiqui...": Magaly Chávez humilla sin piedad a Adame y el exactor de Televisa explota

Comparta este artículo

Ciudad de México.- No cabe duda de que en los últimos años el famoso histrión Alfredo Adame, quien fuera uno de los máximos galanes de Televisa, no puede vivir sin estar en medio de la polémica. En esta ocasión el también exconductor del programa Hoy está dando de qué hablar por una guerra de declaraciones que hay entre él y su guapísima exnovia, la influencer Magaly Chávez.

Como se recordarán, a inicios de este 2022 el polémico actor de 64 años fue captado muy cariñoso con la exconcursante del reality Enamorándonos y luego de unas cuantas citas, ambos anunciaron que estaban en una relación sentimental y dejaron en shock. Incluso Adame llegó a confesar que tenía intenciones de tener otra boda con la mujer de 35 años y hasta habló sobre la posibilidad de tener hijos juntos.

Sin embargo, todo el amor que se pudieron tener ya quedó en el pasado y recientemente el ganador de la primera temporada de Soy famoso, sácame de aquí causó controversia por burlarse de su exnovia. Resulta que a través de su cuenta oficial de Instagram, Alfredo publicó una fotografía en la que aparece usando un poderoso filtro y aseguró que se lo había copiado a Chávez, quien recibe muchas críticas por editar tanto sus selfies.

¡Yupi!, ya tengo filtros como los de @magaly_chavezoficial... me voy a ver bien fiu fiu".

Adame se burla de los filtros que usa Magaly

Por supuesto, Magaly no se quedó callada ante las burlas que hizo el protagonista de melodramas como Bajo un mismo rostro y Retrato de Familia y le respondió con un contundente mensaje en el que le pide que ya la supere: ""¡Ya supérame, señor! ¿O ya no tiene de otra cosa que hablar? ¿Alguna peleita por ahí? ¿No? Ándele, ármese otro show, ya ve que yo me cuelgo de su fama, ja, ja, ja", comentó la influencer.

Sin embargo, en una reciente entrevista con el medio Vaya Vaya Alfredo explicó las razones por las que se atrevió a burlarse de ella y dijo que quien inició esta guerra de declaraciones fue Magaly. Según el presentador mexicano, hace unos días la modelo publicó un TikTok en donde se burla de su miembro viril y por supuesto que no se pudo quedar callado ante tal humillación y por ello se burló de sus filtros.

De repente aparece un video y ella dice 'porque la tienes chiquita' y ella se ríe y hace ojos de sorpresa y le pone 'eso me recuerda a alguien' ¿y a quién han traído con este rollo? a mí".

Alfredo aseguró que nunca estuvo desnudo con Chávez y por ello no entiende porqué hizo este comentario, sin embargo, considera que fue un ataque "naco, vulgar y corriente" de su parte: "Fue un acto bélico, denigrante y yo no dije nada y entonces me tomo esa foto y entonces agarro y le pongo eso de los filtros de Magaly". Hasta el momento la influencer no ha respondido a esta declaración y no ha confirmado si la indirecta del miembro sí era para su exnovio.

Adame explica porqué se burló de Magaly

