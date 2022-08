Se acabó el amor: Famosa pareja de 'Inseparables' anuncia su separación y da los motivos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tercera temporada de Inseparables, amor al límite colocó a distintas parejas del mundo del espectáculo en una casa para cumplir con diferentes retos. Entre ellos destacaron Alma Cero y René de la Parra, quienes dieron de qué hablar cuando él se puso celoso de Julio Camejo, quien había tenido una relación con la actriz tiempo atrás y se creó una polémica en la casa cuando él se refirió a ella de una forma poco educada.

Sin embargo, aunque superaron aquella controversia, tuvieron que abandonar el programa de Televisa por voluntad propia cuando Alma sufrió una peligrosa lesión en la columna vertebral durante uno de los retos físicos:

Salimos de esta competencia súper fortalecidos, nuestra relación ha crecido bastante, nos hemos conocido mucho más, estamos muy orgullosos de todo lo que hicimos, de todo los retos cumplidos, de los no cumplidos, fue una experiencia maravillosa que jamás vamos a olvidar. Por supuesto que somos una pareja inseparable", dijo el actor.

Alma Cero y René de la Parra

Pero no todo fue miel sobre hojuelas, pues la famosa confirmó ante las cámaras de Venga la Alegría que su historia de amor terminó. "En lo que tiene un final hay un duelo porque se trabaja el desapego. Sé feliz, mi amor. Ese es el molde que tú quieres, yo no quepo ahí, pero que Dios te bendiga y gracias por todo el tiempo que hemos estado juntos y todo lo que he aprendido de ti".

Alma desestimó que la separación de René se viera motivada por la falta de un anillo de compromiso de por medio: "No tengo realmente expectativas, yo no traigo expectativas ni creencias limitantes acerca de lo que puede ser la felicidad, soy una mujer que ha ganado mucho, que ha perdido mucho y yo ya encontré el amor, el amor está aquí (adentro)", finalizó.

Cabe mencionar que en junio de este año, René y Alma se sinceraron con Shanik Berman en una entrevista para la revista TV Notas donde hablaron sobre su noviazgo y planes a futuro como pareja, asegurando estar en planes de una posible boda y además, confesaron que ya estaban viviendo juntos.

Fuente: Tribuna