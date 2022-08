Se hartó: Tras dejar 'Hoy', Galilea Montijo confiesa que jamás fue "teibolera" y estalla en Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sin duda alguna la conductora Galilea Montijo es una de las personalidades de Televisa que siempre está dando de qué hablar y que desde que inició su carrera siempre ha estado metida en polémicas. La más reciente ha sido que la tapatía podría abandonar la empresa para siempre y los rumores aumentaron debido a que durante toda la semana no se ha presentado a trabajar en el programa Hoy.

No obstante, la propia presentadora de 49 años le adelantó a todo su público que abandonaría el matutino de Las Estrellas porque se tomaría unas merecidas vacaciones por un par de semanas: "Me voy a tomar unas vacaciones, me voy a ir dos semanitas, ¡ya me urgen, me urgen!". Asimismo 'La Gali' aseguró que ni ella ha pensado en renunciar a su contrato en San Ángel y que los ejecutivos tampoco le han avisado de su despido.

Hasta ahorita todo sigue en pie con el contrato como Dios manda, hasta donde Dios y el jefe quieran", reiteró al aire en Hoy.

Fuente: Instagram @galileamontijo

Y aunque no se encuentra trabajando en el programa liderado por Andrea Rodríguez Doria, la noche de ayer miércoles 3 de agosto Montijo sí apareció en el reciente capítulo de Netas Divinas debido a que fue previamente grabado. Desde que se integró a este elenco, la también actriz de 49 años siempre ha dado de qué hablar por la sinceridad que tiene para hablar de temas difíciles y en esta ocasión reaccionó a los rumores de que en su pasado fue teibolera.

A lo largo de sus 27 años al aire en Televisa, a Galilea siempre le ha llovido sobre mojado y es que cada vez son más personas las que afirman que tuvo un oscuro pasado en su natal Guadalajara, Jalisco. Un reciente testimonio presentado en el programa Chisme no Like aseguró que la presentadora no trabajó en un 'table dance' sino en un bar nocturno llamado 'Cucurrucucú', donde presuntamente bailaba con diminuta ropa.

Fuente: Internet

Sin embargo, 'La Montijo' considera que todas especulaciones ya llegaron muy lejos y en el reciente episodio de Netas Divinas decidió salir a defenderse como nunca antes. De nueva cuenta la famosa conductora de Hoy negó que haya sido 'teibolera', como llegó a afirmar su propia comadre Inés Gómez Mont, y aclaró que si se hubiera dedicado a este oficio, no tendría ningún problema en admitirlo con orgullo.

Me decían mucho 'es que la teibol', y que aparte si lo hubiera sido, yo lo diría. Es más, qué rico poder treparte de esa manera y abrir la pierna de esa manera".

Con humor, Gali señaló que le encantaría tener la flexibilidad que poseen las mujeres que se dedican a esto y hasta dijo que ella hubiera sido una "digna representante" de esta disciplina: "Si lo hubiera sido, ¿qué tiene de malo? Hoy hasta hay torneos internacionales". Sus compañeras Consuelo Duval, Paola Rojas, Natalia Téllez y Daniela Magún por supuesto que le externaron su apoyo y ella añadió:

Sí me dolió mucho".

Posteriormente la esposa del empresario y político Fernando Reina Iglesias recordó que también la han tachado de naca personalidades importantes, como la colaboradora de una conocida revista: "Esta mujer que aparte no la conozco ni me conoce dijo: 'sinónimo de naquez: Galilea Montijo', dije: 'okay, no la conozco, no me conoce'". Natalia se dijo muy molesta por enterarse de esta situación y señalaron que las personas que se expresan así de otras "se denigran" solas.

Yo creo que a ti (Galilea) te han estereotipado mucho", respondió Daniela.

Fuente: Tribuna y YouTube Unicable