Se volvió mujer: Tras 23 años en Televisa, querido actor se retira de las novelas y llega a 'Hoy'

Ciudad de México.- Un famoso actor y conductor, quien tiene un par de años sin hacer telenovelas y cuenta con más de 23 años de experiencia en Televisa, dio un fuerte golpe al rating del matutino Venga la Alegría debido a que la mañana de ayer miércoles reapareció en el programa Hoy. Se trata del carismático Yurem Rojas, quien empezó su carrera en el medio artístico desde que era un niño.

La primera novela que hizo el también cantante fue Serafín (1999) producida por 'El Güero' Castro. Posteriormente continuó haciendo melodramas infantiles como Carita de ángel (2001) y De pocas, pocas pulgas (2003) y ya en su etapa juvenil apareció en proyectos como Rebelde, Nace una estrella, Al Diablo con los Guapos, por mencionar algunas. Además de que llegó a grabar episodios del desaparecido Mujer, casos de la vida real y Como dice el dicho.

Yurem ha demostrado ser uno de los jóvenes artistas más multifacéticos y talentosos de la actualidad, pues además de hacer televisión, también ha participado en producciones de cine y hasta en teatro musical, pues es un gran cantante y bailarín. Asimismo puso a prueba sus dotes para improvisar integrándose al elenco del programa Me caigo de risa, donde siempre pone a reír a todo el público con sus ocurrencias.

A finales del pasado 2021 Rojas, quien hizo su última aparición en las novelas actuando en Vencer el miedo, se integró al concurso de baile Las Estrellas Bailan en Hoy y logró llegar a la gran final al lado de Mariazel debido a que la mayor parte de sus presentaciones fueron impecables. Incluso en una ocasión los participantes cambiaron de género pues él apareció vestido de mujer y viceversa para una de sus coreografías.

Yurem se vistió de mujer y Mariazel de hombre

Y aunque es mayormente conocido por su trabajo en la actuación, Yurem también ha demostrado ser un gran conductor y por lo mismo ha trabajado en distintas etapas del matutino de Las Estrellas. A lo largo de esta semana los integrantes de esta emisión han estado celebrando su 24 aniversario y por supuesto que el joven de 31 años se unió al festejo, pues ha sido parte en varias ocasiones.

Rojas primero estuvo en el elenco de Hoy durante el 2014 y desde entonces ha ido y venido, pues constantemente lo invitan a participar como conductor invitado. Esto comentó el talentoso joven sobre su experiencia en el matutino: "Yo he aprendido mucho en Hoy, me ha tocado desde hacer una sección de superhéroe hasta estar conduciendo... ¡todavía me acuerdo del primer programa que hicimos", comentó entusiasmado.

Yurem reaparece en 'Hoy'

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy