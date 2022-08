¿Te lo perdiste? Jimin de BTS sí estuvo con J-Hope en Lollapalooza y hasta se atrevió a cantar en español

Comparta este artículo

Chicago, Estados Unidos.- Aunque han pasado algunos días desde que J-Hope, integrante de la banda de K-Pop, BTS hizo historia debido a que se presentó dentro del festival Lollapalooza de Chicago, convirtiéndose así en el primer artista de origen coreano en pisar ese escenario, la emoción sigue invadiendo tanto a los cercanos al artista como a los fans quienes estuvieron dando apoyo tanto de manera presencial como a distancia para el ídolo en esta etapa como solista.

Cabe destacar que esta presentación se transmitió totalmente gratis a través de la plataforma Weverse y, si bien fueron muchos miembros del ARMY los que no perdieron detalles del show de 'Hobi', poco a poco han salido videos donde se observa a los demás intérpretes de Butter, Permission to dance o Dymanite apoyar a su "hermano", como sucedió con Jimin quien bailó y hasta cantó en español.

La encargada de poner a prueba al otro ídolo fue nada menos que la cantante Becky G quien fue invitada sorpresa de J-Hope ya que basta recordar, ambos sacaron al mercado el tema Chicken Noodle Soup, mismo que hizo vibrar a los asistentes al Grant Park ubicado en Chicago, Illinois, seguidores quienes captaron tras bandolinas a Jimin sumándose al poder latino y cantando a todo pulmón.

Al tener un lugar privilegiado tras el escenario donde J-Hope se presentó, algunas de las asistentes por supuesto que lo vieron celebrar y disfrutar el concierto, por lo que ha causado revuelo lo mucho que disfruta del idioma hispano y hasta ha hecho revuelo el que el artista considere las peticiones de sacar un tema en nuestro idioma, lo cual podría suceder como una forma de agradecimiento para las fanáticas hispanohablantes.

Si bien no ha habido detalles sobre si tomarán en cuenta la petición de sacar un tema completamente en español, lo cierto es que quedó claro que Jimin no olvida las partes de la canción que le tocó interpretar, algo que quizá también le pase a RM pues ambos ídolos del K-Pop fueron los que colaboraron para el Muster Sowoozoo 2021 aunque esto no los hace exclusivos de disfrutar del idioma, pues en transmisiones el resto de BTS ha puesto a prueba su destreza para decir con éxito algunas frases.

