Tras divorcio, Paola Rojas rompe en llanto y admite que estuvo en la cama con conductor de Televisa

Ciudad de México.- De nueva cuenta la reconocida periodista Paola Rojas logró apoderarse de la atención de todos sus admiradores y fans debido a que en una reciente entrevista, acabó rompiendo en llanto ante las cámaras de Televisa por una emotiva razón. Asimismo, la también actriz de 45 años dejó boquiabierto al público de la televisora pues confesó que estuvo en la cama con un famoso conductor de Noticieros Televisa.

La exesposa de 'Zague', de quien se divorció en 2018 luego de descubrir que el exfutbolista le había sido infiel, estuvo como invitada en el reciente episodio del programa Montse & Joe de Unicable y como era de esperarse, hizo fuertes declaraciones. Pero además la experimentada conductora también fue vulnerable y mostró su lado más tierno al recibir una inesperada sorpresa en plena grabación.

Resulta que las conductoras Montserrat Oliver y Yolanda Andrade le hicieron un regalo a Paola al aire, el cual era un oso de peluche color blanco que tenía una grabación de su mamá, María Antonieta Hinojosa. En el mensaje la señora no para de decirle a su reconocida hija, quien tiene más de 15 años al aire en San Ángel, que es una excelente mujer y por supuesto, ella se conmovió hasta las lágrimas al escuchar sus palabras.

Podría hablar hasta el infinito de mi mamá, porque hay mucho que decir de ese mujerón, pero lo trato de sinterizar con esto: es una mujer que se esfuerza todos los días por ser mejor", dijo ahogada en llanto.

Fuente: YouTube Unicable

Otro de los momentos que llamó mucho la atención en este episodio del programa de Unicable fue cuando la presentadora mexicana reconoció que estuvo en la cama con un excompañero de Noticieros Televisa. No obstante, de inmediato aclaró que no se trató de un encuentro amoroso y en realidad solo estaba recordando que dio una entrevista a Alberto Peláez para su programa de YouTube En la cama con.

Acabamos de estar juntos en la cama ¿tú dirás?", expresó la periodista.

Fuente: YouTube Alberto Peláez

Alberto, quien también estaba presente en la emisión, no paró de elogiar a Rojas por su profesionalismo y generosidad por haber aceptado tener esa plática con él: "La verdad es que Paola es una mujer muy entregada, salió de entre las sábanas pero no pasó nada que Paola no quisiera que pasara", explicó el periodista y de inmediato la exesposa de 'Zague' respondió: "A ver, una aclaración, tiene un programa de entrevistas en la cama".

Fuente: Tribuna y YouTube Unicable