Tras renunciar a exclusividad y pleito en 'Hoy', protagonista traiciona a Televisa y llega a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica actriz, quien acaba de firmar contrato en Televisa para protagonizar por primera vez una telenovela, dejó impactados a todos sus seguidores y fans debido a que hace unos momentos reapareció en el matutino de la competencia Venga la Alegría y dio un duro golpe al rating del programa Hoy. Se trata de Bárbara de Regil, quien desde el pasado 2021 renunció a su exclusividad en TV Azteca.

La conocida chica fitness inició su carrera artística en la empresa de San Ángel a través del canal Telehit con el programa New Generation Telehit, luego se fue al Ajusco y su primer melodrama fue Bajo el Alma (2011) junto al galán chileno Matías Novoa. Posteriormente realizó otras novelas como Amor Cautivo y Así en el barrio como en el cielo y se convirtió en la sensación con el papel de 'Rosario López' en la exitosa serie Rosario Tijeras.

Fuente: Instagram @barbaraderegil

Sin embargo a inicios de 2021 impactó al anunciar que había terminado su relación laboral con TV Azteca por decisión propia luego de 10 años en sus filas. A los meses la madre de Mar Alexa de Regil se unió a Telemundo para protagonizar su serie Parientes a la fuerza pero se dice que el proyecto habría sido todo un fracaso y que por ello los ejecutivos de esta cadena optaron por no ofrecerle otro proyecto.

Hace unos meses Bárbara fue captada de regreso en las instalaciones de Televisa y en el programa Hoy recibió humillantes comentarios sobre su visita. Personalidades como Andrea Legarreta, Galilea Montijo y Arath de la Torre mencionaron que en esta empresa el trabajo era 'escaso' y señalaron que quizá la guapa actriz solo estaba ahí para "vender sus proteínas": "¡Qué tal! aquí tanto desempleo que hay ¡hay fila mijo!", dijo entre carcajadas la esposa de Erik Rubín.

Sin embargo, hace unas semanas Andy tuvo que trabajar con ella en el rodaje de una película y no paró de elogiarla. Además de que todos los conductores de Hoy la ovacionaron y felicitaron cuando Bárbara anunció que protagonizaría su primera novela en Televisa, la cual es un remake del exitoso melodrama Tú o nadie de 1985 y tentativamente llevaría el nombre de Cabo, la cual será producida por José Alberto Castro.

¡Qué padre! bien Barbariux", comentó Galilea Montijo entre aplausos mientras que Andy Legarreta agregó: "Mucho éxito hermosa, sin duda les va ir muy bien, ya sabemos que ella es (buenísima)".

Legarreta se había burlado de Bárbara pero luego grabó con ella

No obstante, la mañana de este jueves 4 de agosto De Regil dio tremenda sorpresa al reaparecer en el Canal Azteca Uno a través de una entrevista con VLA, la cual está dando mucho de qué hablar. Desde el Aeropuerto de la CDMX, la actriz de 35 años declaró que no le gustaba el cuerpo que posee la cantante Chiquis Rivera, quien en los últimos meses ha bajado drásticamente de peso luego de muchas críticas a su cuerpo.

No es mi estilo de cuerpo, no es algo que yo me haría o tendría... pero ella es preciosa y muy linda la verdad".

Asimismo, Bárbara señaló que le encantaría hacer alguna colaboración con la hija de Jenni Rivera, sin embargo, sus comentarios no fueron bien vistos por parte del elenco de VLA. Tanto Anette Cuburu como Ricardo Casares manifestaron que ni la actriz ni nadie tiene derecho de opinar del cuerpo ajeno y señalaron que en esta ocasión la llamada 'Barbie mexicana' se equivocó en sus comentarios contra Chiquis.

Cambiando un poco de tema, la originaria de la CDMX también le dijo a los reporteros que ya se olvidó de su sueño de volver a ser madre debido a que estuvo en un tratamiento para embarazarse pero no obtuvo resultados satisfactorios: "Lo intentamos pero Dios no quiso, no es pa' mí, mi misión es otra". Además resaltó que prefiere enfocarse en educar a su hija adolescente para no hacer caso a las críticas que le puedan hacer.

Fuente: Tribuna e Instagram @vengalaalegriatva