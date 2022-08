Adiós 'Hoy': Tras 15 años, Galilea Montijo pierde exclusividad y 'deja' Televisa por este proyecto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras 27 años en Televisa, confirman que la conductora del programa Hoy Galilea Montijo termina su contrato de exclusividad con la empresa y ya surgen versiones del que podría ser su nuevo trabajo. ¿Queda fuera del matutino? ¿Dirá adiós a la televisora de San Ángel? Hasta ahora se desconoce, sin embargo, actualmente se encuentra de vacaciones durante la semana de aniversario del programa, el cual cumple 24 años al aire, detalle que desató especulaciones.

Luego de que el pasado 29 de julio la tapatía de 49 años dejara en shock al anunciar en vivo que abandonaba el programa Hoy por unas semanas luego de 15 años al aire, empezaron especulaciones sobre que presuntamente estaría haciendo castings en Estados Unidos (para Univisión). Y aunque ella aclaró que por el momento permanecía en el matutino pues no se iba de forma definitiva, hace unos días reapareció en un video que dejó grabado donde admitió que sí contempla abandonar la emisión tarde o temprano.

Instagram @galileamontijo

Por ese motivo, se reportó que Gali estaría a punto de finalizar su contrato de exclusividad con la competencia de TV Azteca. Así lo reportó la periodista de espectáculos Angélica Palacios, quien a través de su canal de YouTube Multimedia 7 sostuvo que sí termina el contrato de la tapatía, sin embargo, adelantó que ejecutivos no la quieren dejar ir y estarían renegociando un nuevo acuerdo con ella, contrario a lo que se había rumorado antes sobre su supuesta mala imagen para el canal tras varios escándalos.

"Termina su contrato en Televisa y me estoy enterando por una fuente muy cercana que Galilea Montijo es querida por Televisa, que es uno de los pilares de Televisa y una de las figuras importantes y ahora que terminó el contrato están negociando con ella y eso es una realidad y Galilea no me dejará mentir, que está negociando porque Televisa no la quiere dejar ir", comentó la también youtuber y añadió que aunque ese año perdería su exclusividad, actualmente es de las pocas que la tiene.

Es de las pocas conductoras que tiene exclusividad, que le pagan muy bien y es de las consentidas de la empresa porque tiene muchos seguidores y hay mucha gente que la quiere", reportó.

Por otro lado, luego de aclarar en varios programas que, contrario a lo que se ha dicho de ella y supuestos rumores que han surgido sobre su pasado, nunca ha sido "teibolera" como se le ha adjudicado, Gali está en el ojo del huracán porque hasta ahora se desconoce por cuánto tiempo más siga en Hoy o en las filas de Televisa. La cuenta de Twitter @MasFarandulaOf incluso reportó que efectivamente, la conductora ya concluirá su contrato y aseguró que productores la buscan de varias plataformas.

"¿FUERA DE TELEVISA? Galilea Montijo, está por concluir su contrato con Televisa-Univision y, al parecer, ya la buscan productoras de contenido para plataformas de streaming para ofrecerle proyectos en los que podría estar interesada en participar una vez que su contrato concluya", reportó. ¿Será que alguien le pueda hacer una oferta lo suficientemente tentadora para abandonar la televisora en la que lleva casi tres décadas? Habrá que esperar pues hasta ahora, todo permanece en calidad de especulaciones hasta que ella confirme.

Twitter @MasFarandulaOf

Fuente: Tribuna